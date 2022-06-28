海外网6月28日电 七国集团领导人（G7）峰会26日在德国巴伐利亚州的埃尔茂举行，美联社27日发表评论称，美方参会时，国内正面临国内政治动荡、大规模枪击事件频发以及关于堕胎权的极大争议等一系列尖锐问题，让不少G7国家忧虑“美国正在倒退”。

报道称，G7峰会期间，美方想要与盟友加深伙伴关系，恢复盟友对美国的信心，然而，美国国内正矛盾丛生。美国众议院特别调查委员会正就2021年1月6日国会山骚乱事件进行调查，美国的政治分歧可能进一步加深；“美国独有的”大规模枪击案和枪支暴力危机频发，让盟友们感到震惊；美国联邦最高法院24日推翻“罗诉韦德案”裁决，这意味着女性堕胎权将不再受美国宪法保护，招致英国、法国、加拿大等国首脑以及联合国方面的一致谴责，认为这是美国的一大步倒退。

美智库研究员伯格曼在接受采访时表示，“毫无疑问，我认为欧洲人对美国国内的乱象是有些忧惧的。”欧洲盟友开始担心美国是否足够稳定，犹豫是否能信任美方的安全保证。

“我认为美国是分裂的”，身处峰会地点附近的59岁德国民众乔谢尔说，美国好像想要前进，但正在倒退中。（海外网 杨佳）

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