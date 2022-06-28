【环球时报驻美国特约记者 英辰 环球时报特约记者 刘皓然】美国《纽约邮报》6月26日报道，美国最高法院推翻罗伊诉韦德案裁决后，激进的抗议活动正在全美范围内继续蔓延。

波特兰警察局26日在声明中说，抗议者砸碎窗户，在市中心商业场所乱涂乱画，附近的星巴克和美国银行也遭破坏。一辆属于波特兰公立学校的面包车被喷涂，一个怀孕资源中心被破坏。一份宣传游行的传单上写道，“如果堕胎不安全，那你也不安全。”

警方称，25日晚上10时左右，100多人在波特兰市东北部的格兰特公园附近聚集并开始进行破坏活动，直到晚上10时45分抗议者才离开。波特兰警局表示，由于同时发生了其他事件，警察无法及时做出反应。南卡罗来纳州共和党参议员林赛·格雷厄姆26日谴责周末这起暴力事件，称“极端左翼分子”“在试图从上到下改变这个国家。”

波特兰骚乱发生之际，左右双方的极端组织之间关系紧张，有专家称之为“火药桶局势”。一个“极端左翼组织”发出了烧毁教堂的呼吁，并声称“只有黑人教堂应该被保留下来。”与此同时，极右翼活动人士尼古拉斯·富恩特斯呼吁追随者武装自己，“捍卫你们的教堂”。

另外，25日凌晨3时左右，科罗拉多州朗蒙特一家叫作“生命选择”的基督教怀孕中心发生火灾。“生命选择”是一个“以基督为中心的组织”，提供与怀孕和性健康相关的免费服务，以及对堕胎后妇女的支持。据信火灾原因可能是人为纵火，朗蒙特警方目前正在调查，要求该地区居民查看家中的监控视频，并将相关视频转发给警方。

从宪法层面取消对女性堕胎权益的保护在美国掀起强烈社会反响的同时，在美国国会，有民主党议员甚至已开始呼吁“弹劾”反堕胎的保守派大法官。

据美国《纽约邮报》27日披露，在此次支持推翻“罗诉韦德案”保守派大法官当中，前总统特朗普提名的布雷特·卡瓦诺、尼尔·戈萨奇，被指存在严重“谎报立场”之嫌。据美国共和党参议员柯林斯和民主党参议员曼钦披露，卡瓦诺二人在就职前的提名认证阶段曾信誓旦旦地表达了对法律判例的支持，并认可“罗诉韦德案”是一宗已经坐实的铁案。当时，两名参议员对卡瓦诺二人均投出了赞成票，而如今他们感觉遭到了二人的“背叛”。

此外，愤怒的抗议者也在周末陆续“访问”大法官的家。《纽约邮报》25日称，一个支持堕胎的组织开始传播法官家的地址，早些时候一位加州男子甚至威胁要杀死法官卡瓦诺。

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