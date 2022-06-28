美国联邦最高法院近日推翻“罗诉韦德案”持续发酵，这一裁决接连引发全美多地示威游行和国际社会的谴责。这个被外媒称为美国“宪法炸弹”的裁决，将美国女性人权倒退、政治极化、社会撕裂的乱象暴露无遗。美国政治网站Politico6月26日刊文称，美国国内的动荡引发了人们对美国民主健康和政治地位的质疑。

女性人权倒退

美国联邦最高法院6月24日作出裁决，推翻近半个世纪前有关女性堕胎合宪权的“罗诉韦德案”，裁定女性堕胎并非宪法赋予的权利。这一决定可能立即导致堕胎行为在美国22个州属非法。消息一出，美国举国震动。

据美国《国会山报》26日报道，一项最新民意调查显示，超过半数的美国人称，联邦最高法院推翻堕胎权的决定是美国的“倒退”。Politico援引专家观点表示，这种卑鄙、狭隘和完全的压迫是美国政治的根本所在，“年轻人不会从根本上将这个国家视为一个民主国家，这令人不寒而栗”。

裁决同样引发了国际舆论哗然。法国总统马克龙发推文称，他与那些受到美国最高法院裁决伤害的女性站在一起。英国首相约翰逊批评美国最高法院的这个决定是“向后退的一大步”。加拿大总理特鲁多也在推特上对美国最高法院的决定进行谴责，他说：“我向数百万面临失去堕胎合法权利的美国妇女表示同情。我无法想象你们此刻感受到的恐惧和愤怒。”新西兰总理阿德恩表示:“看着女性对自己的身体做出决定的基本权利被剥夺，这让人感到难以置信的不安。”

在七国集团（G7）领导人峰会向世界大秀“团结”之际，西方盟友对美国的批评显得极不寻常。Politico分析称，美国推翻具有里程碑意义的堕胎权裁决，在欧洲政界引发了恐慌，并提醒人们注意美国前总统特朗普的遗产。许多欧洲人还担心，如果共和党在中期选举中重新控制美国国会，跨大西洋合作可能会陷入瘫痪。Politico称，华盛顿多年来在大规模枪击事件、种族主义、高昂的医疗费用和有限的医疗保健等问题上无所作为，堕胎裁决进一步强化了欧洲的这种感觉——美国正在与大多数现代文明的民主国家格格不入。

党争无休无止

美国最高法院推翻“罗诉韦德案”暴露的美国之弊，不仅是女性人权的倒退，也是政治极化的加剧。裁决结果公布后，美国政坛呈现截然不同的反应。

一边是民主党大肆谴责。据美国有线电视新闻网（CNN）报道，美国总统拜登6月24日在讲话中称，“这个国家女性的健康和生命现在处于危险之中。”美国前总统奥巴马称：“美国最高法院不仅推翻了近50年的先例，而且是对数百万美国人基本自由的攻击。”

一边是共和党拍手称快。特朗普称这一裁决是“一代人中最大的胜利”，并将“今天的胜利”归功于他在任期内将三位保守派大法官送入了最高法院。参议院少数党领袖麦康奈尔表示：“最高法院这项裁决是勇敢而正确的，这是历史性的胜利。”

两党斗得水火不容的场景，近年来在美国政坛屡屡上演。从堕胎权到控枪，两党几乎在所有问题上都无法达成一致。就连此次裁决引发的民意怒潮，恐怕也很难逃脱沦为党争工具的宿命。针对此次裁决，就有民主党人希望民众把对法院裁决的不满转移到共和党人身上，从而在即将到来的中期选举中获利。

无休止的党争，消耗的是美国民众对美式民主的信心。美国最高法院的权威和中立性受到越来越强烈的质疑。昆尼皮亚克大学的一项民意调查发现，61%的受访美国人认为最高法院主要受政治驱动，只有32%的人认为是最高法院基于法律行事。《纽约时报》对此评论称，日益严重的党派偏见是美国最高法院面临的主要障碍。

分裂愈演愈烈

“美国反对美国”的场景不仅出现在政坛，更存在于美国社会几乎每个角落。英国广播公司（BBC）刊文称，最高法院向美国已白热化的文化战争投下一枚宪法炸弹，围绕堕胎问题数十年的纷争又燃起了新一轮战火。《卫报》称，“美国正在走向文化战争的新高峰。”

连日来，包括美国首都华盛顿以及洛杉矶、芝加哥、费城、纽约等在内的全美多地，都举行了抗议活动。《纽约时报》报道称，最高法院推翻“罗诉韦德案”的裁决引发了堕胎斗争双方的狂热活动，反堕胎的一方发誓要在全国每个州推动全面的禁令；而支持堕胎权的一方则坚称他们会走上街头表达愤怒，在法庭上进行反击，并推动拜登政府采取更多措施来保护堕胎权。

一个更分裂的美国，正在加速形成。Politico刊文称，美国将呈现出州之间的明显分歧，生活在不同州的女性在医疗保健方面存在巨大差异：在“红州”（支持共和党）对堕胎实施刑事处罚的同时，“蓝州”（支持民主党）正扩大纳税人对堕胎权的资助，最高法院推翻“罗诉韦德案”的裁决将在堕胎问题上“创造出两个美国”。

BBC刊文称，“今天的美国，感觉就像是一个国家当中有两个非常分裂的民族群体。这里住着两个部落，拥有各自完全不同的价值、信仰和目标。现在，他们彼此离得更远。”（文/老度）

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