中新网6月27日电 (记者 孟湘君 彭大伟)“金砖之约”，向世界发出了一个“如何走出现实困境的信号”。近日，金砖国家领导人第十四次会晤在京举行，对这次会晤的意义，德国中国问题专家、德国黑森州欧洲及国际事务司前司长博喜文发出如是评论。

6月22日，2022年金砖国家工商论坛举行“秉持开放理念，促进世界经济复苏”专题研讨。中新社记者 韩海丹 摄

博喜文称，本次金砖会晤的主题是“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”，这一主题所涉及的，正是以大流行病和“不必要的冲突”为标志的当今时代，迫切所需的信息。

他指出，此次会晤的举行本身就是一个象征，告诉世界国与国之间应该交流对话，而非以制裁相威胁。

就此次金砖会晤举行的时机，美国《中国政治学杂志》副主编、华东师范大学政治与国际关系学院教授约瑟夫·格雷戈里·马奥尼认为，这次会晤很关键。

其一，当前新冠疫情的全球大流行使得国际关系复杂化，各类峰会难以定期举行。

资料图：美情报部门负责人就乌克兰局势出席国会参议院情报委员会听证会。 中新社记者 陈孟统 摄

其二，乌克兰危机带来了其他麻烦，直接涉及金砖国家成员之一俄罗斯。其他金砖国家成员尚未加入美国为主导的西方对俄制裁，这导致了西方的一些排斥和报复威胁。

其三，马奥尼分析称，由于各种因素交织驱动，全球衰退的威胁迫在眉睫。比如美国挑起对华贸易争端，并为掩盖对新冠疫情“灾难性的应对”，而实施不负责任的财政和货币政策，以及目前因为俄乌冲突，对俄制裁所引发的通货膨胀。

在众多全球性危机升级的国际形势下，像金砖国家这样的新兴市场国家举行会晤以促进关系，并研讨如何避免失去来之不易的发展成果，是至关重要的。

马来西亚太平洋中心首席顾问、新加坡国际事务研究所高级研究员胡逸山博士也给出了自己的见解。

马来西亚太平洋中心首席顾问、新加坡国际事务研究所高级研究员胡逸山博士。 胡逸山 供图

他指出，金砖五国是在紧要关头召开了这次会议，对其他发展中国家起到了一个表率作用。金砖国家的合作机制不止带动这些国家自己，也能带动其他发展中国家发展。

胡逸山表示，金砖五国中，目前还是要靠中国起到一个“领头羊”的作用，着重以发展来促和平。对于这一点，他强调，这应该是很多发展中国家都希望看到的。

而在西方围堵俄罗斯时，发展中国家中体量比较大的国家印度的表现，引起胡逸山关注。他认为，在谈到经济课题时，印度毫不犹豫地表明不跟随美国制裁俄罗斯。这再一次显现出，发展中国家不太会再跟着西方的调子走了，而是选择互相合作共赢。(完)

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