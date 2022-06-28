人民网华盛顿6月28日电 （记者李志伟）美联社报道说，美国得克萨斯州圣安东尼奥的官员表示，6月27日在一辆卡车内和卡车周围发现了46具尸体，另有16人被送往医院。报道称，据推测，这些人试图偷渡移民进入美国。

圣安东尼奥警察局长威廉·麦克马纳斯说，当地时间27日下午6点前，一名市政工作人员在圣安东尼奥西南部一条偏僻的小路上听到呼救声，发现了这一情况。警察赶到时，发现卡车外的地上有一具尸体，卡车车厢的大门被打开。

圣安东尼奥消防官员查尔斯·胡德说，包括4名儿童在内的16人被送往医院，病人摸起来很烫，而且脱水严重。他说，他们有中暑和热衰竭症状。胡德说：“我们没有想到打开一辆卡车会看到里面成堆的尸体。我们从未想到会这样。”他补充说，这辆车已被司机遗弃，没有空调，车内也没有饮用水。

“他们有家庭……只是可能想寻找更好的生活”，圣安东尼奥市长罗恩·尼伦伯格说，“这简直就是一场可怕的人间悲剧。”

美联社称，这是近几十年来，美墨边境偷渡移民最致命的惨剧之一。长期以来，得克萨斯州南部一直是非法越境活动最频繁的地区。移民乘坐车辆通过美墨边境检查站，到达最近的主要城市圣安东尼奥，然后再分散到美国各地。2017年，在圣安东尼奥一家超市停车场的卡车内发现10名移民死亡。2003年，19名移民在圣安东尼奥的一辆卡车内被闷死。

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