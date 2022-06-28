新华社布鲁塞尔6月27日电（记者康逸）欧盟理事会27日批准一项规定，要求成员国天然气库存今冬前至少达到其储气能力的80%，并在下个冬季前达到90%，且成员国之间可共享天然气。

该规定指出，考虑到各国储气能力和国情差异较大，成员国可通过储存液化天然气或替代燃料来部分实现储气目标。鉴于一些成员国境内没有天然气存储设施，这些国家可将每年国内天然气消费量的15%储存在其他成员国。

欧盟理事会还同意了关于提高能效和可再生能源利用的两项政策指引，计划到2030年将可再生能源在能源结构中的比重从目前的32%提高至40%，同时减少能源使用量。相关内容还需与欧洲议会进一步协商方可获批。

欧盟成员国能源部长当天在卢森堡举行会议。负责能源事务的欧盟委员卡德丽·西姆松当天在新闻发布会上表示，虽然目前欧盟成员国天然气供应尚有保障，但供应安全风险比以往任何时候都大。

俄罗斯是欧盟主要天然气供应国。目前，俄罗斯已减少或停止向12个欧盟成员国供应天然气。现阶段，俄罗斯对欧盟的天然气出口仅为一年前的一半。

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