人民网首尔6月28日电 （记者马菲）第二届“汉语桥”世界小学生中文秀韩国预赛暨第十五届韩国小学生汉语竞赛26日在首尔孔子学院以在线方式进行。

中国驻韩国大使邢海明在视频致辞中表示，当前，“汉语桥”比赛作为国际中文教育事业的品牌活动，是全球覆盖国家最广、参与人数最多的高水平中文比赛，已经走过了近20年的时间，结识和培养了众多知华友华朋友，为全球中文教育事业发展，为促进中外文明互学互鉴发挥了积极作用。“希望通过选手们的精彩表现，以后让更多的韩国小朋友们参与到比赛中来，在不断学习和竞争中，感受中文的魅力，享受学习中文的快乐。我相信，通过不懈努力，你们一定会成为中文和中国文化的专家，成为中韩友好发展的见证者和接班人，为中韩关系更加美好的明天添砖加瓦。”

本次比赛由中国驻韩国大使馆主办，首尔孔子学院和HSK韩国事务局承办，共有近300名选手参加比赛，最终31名选手进入决赛。决赛分为主题演讲和中国文化技能表演两个部分。在主题演讲中，选手们以“快乐中文”为题自信流畅地展开演讲；在中国文化技能表演中，选手们以歌曲、演奏、书法、舞蹈等丰富多彩的表演展现了中国文化的博大精深。

经过激烈比拼，来自开新小学5年级的金邵律和校洞小学4年级的金瑞殷分别荣获本次比赛小学生A、B组的冠军，并将代表韩国参加今年“汉语桥”世界小学生中文秀全球总决赛。

(责编：高歌、常红)