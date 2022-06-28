新华社华盛顿6月27日电 （国际观察）对华加征关税加剧通胀 美国两党争斗危及民生

新华社记者熊茂伶

美国总统拜登日前表示，白宫正在讨论是否取消特朗普政府时期对中国输美商品加征的关税。鉴于当下美国面临40年来最严重的通货膨胀，许多有识之士呼吁拜登政府取消对华加征关税以抑制通胀，减轻百姓压力。但分析人士指出，为了在11月国会中期选举中赢得优势，美国民主、共和两党争斗加剧，使得白宫在修正上届政府错误对华政策问题上举棋不定，引起业界和民众不满。

通胀高企招致广泛责难

美国劳工部数据显示，美国消费者价格指数（CPI）同比涨幅已连续八个月高于6%，近三个月同比涨幅都在8%以上。

富国银行高级经济学家萨姆·布拉德对新华社记者说，食品和汽油价格仍在攀升，至少在未来几个月，看不到通胀缓解迹象。

美国政府面临着国内舆论对其经济政策的质疑和批评。《华尔街日报》评论文章称，当前的通胀是“可以预见的”，是由过度的财政刺激政策和宽松货币政策所致。

皮尤研究中心5月发布的报告显示，70%的美国民众认为通胀是“非常大的问题”。日前发布的《政治报》-晨间咨询公司联合民意调查显示，约40%美国民众认为美国政府政策应对高通胀“负很大责任”。

在应对通胀方面，美国政府可用的工具并不多。美国前财政部长、哈佛大学教授萨默斯此前指出，通过取消加征关税来降低通胀，比白宫提出的反垄断、控制肉类价格等方法更重要、更有效。

美中贸易全国委员会表示，“没有理由”维持对华加征关税，这是对美国消费者和企业征收的“不必要税收”。美国民众对通胀不断上升感到不满，尽快取消加征关税是降低物价的方法之一。

取消加征关税可解“燃眉之急”

尽管美联储已加快收紧货币政策，在加息和“缩表”上快步走，但美国通胀仍未明显缓解。经济学家认为，通胀持续高企让美联储货币政策“走钢丝”难度渐增，美国经济衰退风险加剧。在此背景下，部分白宫官员、商界人士、经济学家呼吁削减或取消对华加征关税，以解通胀“燃眉之急”。

美国财政部长耶伦日前接受美国广播公司采访时说，通胀率高得“不可接受”，把通胀降下来是“首要任务”。她表示，加征关税是从前任政府“继承的”，有些关税并未达到战略目的，还增加了消费者支出，政府正在考虑调整部分关税。

彼得森国际经济研究所日前发布报告指出，如果取消特朗普政府对中国输美产品加征的关税，以及以“国家安全”为名加征的钢铁关税等，美国通胀率可降低约1.3个百分点。

该报告主笔人、彼得森国际经济研究所高级研究员加里·赫夫鲍尔日前接受新华社记者采访时说，取消或削减对华加征关税，有助于降低进口产品价格，也意味着美国企业将面临更多竞争，会促使其放缓上调价格，从而有助于降低通胀水平、稳定通胀预期，这在当前尤为重要。

美国前驻新加坡大使戴维·阿德尔曼日前在接受美国消费者新闻与商业频道采访时指出，特朗普政府对华加征关税在经济上是徒劳的，如“回旋镖”一般伤及美国经济。取消对华加征关税将有助于缓解通胀压力和恢复民众对经济的信心。

犹豫不决自陷党争困境

面对与日俱增的通胀压力，取消对华加征关税成为美国政府政策工具箱中少数可行且有效的应对选项之一，但白宫仍迟迟未作出决定。分析人士认为，美政府前期误判通胀走势，导致如今严峻的通胀局面。随着国会中期选举日益临近，对华贸易问题更加被政治化，拜登政府如果不尽早回应业界呼声，在取消对华加征关税问题上继续举棋不定，恐将在缓解通胀和谋划选情的困境中越陷越深。

取消对华加征关税关乎美国民众利益，却一定程度被党争绑架，成为民主、共和两党着眼选举的政治算计议题，即使是理智、理性的决定也因此受到掣肘。

密苏里州共和党参议员乔希·霍利日前在社交媒体上声称“现在不是对中国手软的时候”，遭到网友讽刺。一位网友留言说：“（关税）正加剧通胀，你抱怨通胀问题，而当他们试图（通过取消加征关税）缓解通胀时，你却抱怨。”另一位网友评论说：“我们需要做对国家最好的事，而不是为一个政党，别玩游戏了。”

美国艾奥瓦州前众议员、民主党人格雷格·丘萨克告诉新华社记者，中期选举背景下，共和党候选人甚至比目前的国会成员更偏向右翼、更极端，而民主党候选人不愿被视为“软弱”，因而在做“正确的事情”方面感受到阻力。

赫夫鲍尔也坦言，考虑到当前政治形势，削减或取消对华加征关税，可能导致部分议员批评拜登政府对中国“软弱”。“我认为这会阻止他们做正确的事情，做对美国经济有利的事情。但我希望他们能这样做。”

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