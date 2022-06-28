人民网开罗6月27日电 （记者沈小晓）6月26日，驻埃及大使廖力强在开罗举行金砖合作专题记者会，介绍中国办会情况，宣介习近平主席提出的重大理念主张及深远影响，并就金砖合作机制成立16年来取得的成果、塞西总统出席全球发展高层对话会的情况、中阿关系等回答中埃记者提问。中东社、《金字塔报》《七日报》《消息报》《共和国报》《鲁兹尤素福杂志》等15家埃主流媒体和我驻埃央媒、凤凰卫视等参加。使馆发言人李志敏参赞主持记者会。

廖力强表示，继三亚会晤和厦门会晤之后，中国第三次主办金砖国家领导人会晤，对于共同维护国际公平正义、重振全球发展事业、推动构建人类命运共同体具有重要意义。在当前世界进入新的动荡变革期、百年变局与世纪疫情叠加共振、全球发展事业遭遇逆风逆流的背景下，这次金砖国家领导人会晤具有继往开来的里程碑意义。

关于金砖合作机制成立以来取得的成果，廖力强表示，金砖合作已经走过16年历程，从建立新开发银行和应急储备，到“金砖+”合作模式，再到确立新工业革命伙伴关系，金砖合作正在进入高质量发展阶段，已成为国际舞台上一支积极、稳定、建设性的力量和最具影响力的南南合作平台。

廖力强表示，中方高度赞赏塞西总统出席全球发展高层对话会并发言。塞西总统在发言中积极呼应习近平主席讲话，赞赏金砖国家国际地位日益提升，在国际政治和经济领域都具有重要影响，在促进南南合作方面发挥了突出作用。埃方高度赞赏中方提出的“全球发展倡议”，认为该倡议旨在通过促进国际发展合作，推动对发展问题“再聚焦”。埃及于2021年加入新开发银行，塞西总统对此表示赞赏和满意，认为该银行可运用丰富的金融工具，推动金砖国家同其他非金砖发展中国家加强互动。埃及总统发言人在会后表示，金砖国家是全球最重要的经济集团之一。中国邀请埃及参加今年的对话会，证明了埃及在政治、经济方面的重要地位和在地区层面的贸易潜力。此次邀请也体现了埃中两国在各领域全面战略伙伴关系基础上的牢固纽带，以及塞西总统与中国国家主席之间的亲密友谊。

廖力强表示，中阿作为两大古老文明，友好交往源远流长。面对百年变局、世纪疫情等大风大浪，中阿关系这块真金成色更足、韧性更强、亮度更佳，树立了发展中国家团结协作的标杆。一是高层交往有热度。习近平主席同阿方领导人保持密切沟通，埃及总统塞西、卡塔尔埃米尔塔米姆和阿联酋时任王储穆罕默德专程赴华出席北京冬奥会开幕式。二是相互支持有力度。阿拉伯国家在涉疆、涉台、涉港、人权等涉华核心利益上坚定挺华，中方也在涉及阿方主权、安全等重大问题上给予坚定支持。三是患难与共有温度。中阿团结抗疫、守望相助，疫苗研发、联合生产、药物研发等合作敢为人先、可圈可点，进一步升华中阿友好情谊。四是互利共赢有深度。2021年中阿贸易额近3300亿美元，同比增长37%，中国继续稳居阿拉伯国家第一大贸易伙伴国地位。在2020年中阿合作论坛第九届部长会上，中阿双方一致同意努力携手打造面向新时代的中阿命运共同体，共同办好首届中阿峰会。

记者会后，《金字塔报》《今日埃及人》《共和国报》《七日报》《鲁兹尤素福杂志》等埃及主流媒体陆续发文近40篇，高度评价习近平主席在金砖国家领导人会晤中的重要讲话，详细介绍了埃及参会的重要意义及埃中友好等。

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