新华社北京6月28日电 在西方制裁切断俄罗斯向海外债权人支付渠道的情况下，6月26日过后，俄罗斯两笔外汇债券大约1亿美元应付利息的30天宽限期结束。美国《华尔街日报》26日援引债券持有人消息报道，俄方没有支付相关款项，意味着将构成违约。

俄罗斯财政部长安东·西卢安诺夫早前指出，欧洲联盟和美国给俄方偿还外债人为制造障碍，故意给俄罗斯贴上“违约”标签，眼下情况堪称“闹剧”。

3月24日，工作人员在比利时布鲁塞尔的欧盟总部整理美国国旗。新华社记者张铖摄

人为制造障碍

按照西方媒体的说法，俄罗斯上一次“外债违约”可追溯至1918年，当时苏维埃俄国宣布废除沙皇和临时政府的巨额外债。1998年，俄罗斯暴发金融危机，卢布崩盘，时任总统鲍里斯·叶利钦领导的政府对内违约400亿美元债务，但也及时偿还外债。

这一次不同。俄罗斯从石油和天然气出口获得大笔收入，外债规模相对俄经济总量相当小，绝非“还不起”。然而，西方制裁几乎把俄罗斯排除在全球金融体系之外，给俄方设置了难以克服的支付障碍。

“这是非常、非常罕见的情况。一个原本有偿付能力的政府被外国政府逼迫发生违约，”美国投资管理企业卢米斯-塞尔斯公司高级主权债务分析师哈桑·马利克说，“这会成为历史上具分水岭意义的违约事件之一。”

这是2月25日在俄罗斯莫斯科拍摄的俄罗斯央行。新华社发（叶甫盖尼·西尼岑摄）

彭博社报道，一般情况下，由国际评级机构正式宣告某国主权债务违约，但欧盟对俄制裁导致评级机构撤销对俄罗斯实体的评级。26日宽限到期的债券相关文件中规定，如果四分之一债券的持有人赞同，持有人可自行宣告发生“违约事件”。

俄罗斯近几个月想方设法以迂回方式向债券持有人支付款项，并于上周宣布将用卢布偿付400亿美元主权债务。

俄财长西卢安诺夫23日说，外国代理银行拒绝执行俄外汇订单，对俄方而言是“不可抗力”，迫使俄方改用卢布结算。欧盟和美国给俄方偿还外债人为制造障碍，将对全球金融体系产生重大影响，对西方金融基础设施的信任将不复存在。

这是3月24日在俄罗斯首都莫斯科拍摄的卢布钞票。新华社记者白雪骐摄

暂时影响不大

《华尔街日报》解读，这次违约早在预料之中，不会马上引起国际金融市场或俄罗斯经济的连锁反应。自俄罗斯2月下旬对乌克兰发起特别军事行动以来，俄罗斯在境外发行的债券售价远低于面值，显示投资者认为可能发生违约。

彭博社认为，目前看，这次违约几乎只是“象征性”，与俄罗斯民众的生活关系也不大。宽限期26日结束后，市场关注点将转向投资者下一步动作。

彭博社解释，债券持有人无需立即采取行动，可以选择观望俄乌局势变化，期待西方最终放松对俄制裁。债券文件显示，支付日期过后三年内，债权人有权追讨。

6月26日凌晨，在俄罗斯首都莫斯科，毕业生聆听俄总统普京的致辞。莫斯科高尔基公园于25日晚至26日晨为中学毕业生举行庆祝活动。新华社发（亚历山大摄）

日本野村综合研究所经济学家木内登英说：“大多数债券持有人将持观望态度。”

《华尔街日报》报道，由于俄罗斯有钱支付也愿意偿债，如果债权人宣布其违约，预计会遭遇特殊的法律挑战。债券持有人可以宣布违约，俄罗斯也可以声称偿还义务已经履行。与大多数主权债券不同的是，俄方没有具体规定外债争端的官司在哪里打。一些律师说，可能会在英国或美国法院。这类诉讼可能会持续数年。（胡若愚）

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