新华社美国哈珀斯费里6月27日电 通讯：从云南到西弗吉尼亚——跨洋构筑中美友谊之屋

新华社记者熊茂伶

把中国云南省澜沧江畔的一栋木质民居完整拆掉，将原材料运至美国西弗吉尼亚州谢南多厄河畔按原样重建，这个5年前萌生的“疯狂”想法，约翰·弗劳尔做梦也没有想到真的实现了。

26日，在距离首都华盛顿约一个半小时车程的哈珀斯费里镇，这栋基本重建完工的云南民居迎来了上百人观看。在蜿蜒盘曲的石子路尽头，民居坐落于山林间的一块空地，带有年代感的木料、明艳的少数民族装饰元素格外显眼。

据高中老师弗劳尔介绍，2017年，他在云南剑川县茨中村走访时，无意中发现这栋结合了汉、藏、纳西族元素的民居。听房主说因为兴修水利的原因必须搬迁整个房屋时，弗劳尔萌生将它搬至美国的念头，希望通过这栋民居让更多美国学生了解中国云南的历史和文化。

得益于西弗吉尼亚州木材工匠协会等当地组织的帮助，以及当地大学生和中学生的共同参与，这栋云南民居从2019年开始重建，经过几个阶段的施工，目前已基本建成。

受邀出席当天活动的中国驻美国大使秦刚表示，这栋民居原来所在的云南省茨中村，以其多元文化闻名。在那里，不同民族、不同信仰的人民安居乐业，和睦相处。中国民居在这里复建，是将中国文化带到了美国社区，代表了美国人民对中国文化和中国人民的朴素感情，凝聚了两国人民的共同努力，它是一座构筑中美友谊之屋。

一位名叫帕特里克的当地木匠作为志愿者参与了民居的重建。他告诉记者，中国木质建筑的榫卯结构巧妙的构件连接固定方式让他叹为观止，他希望有朝一日可以去中国学习更多木工知识。“我护照就在手里，随时准备好（去中国）。”他笑着说道。

弗劳尔接受采访时说，当地木匠都不会说中文，但他们想去中国，也想把中国同行带到这里进行交流。“我们想成为一座（中美民间交流的）桥梁。”

弗劳尔曾在美国北卡罗来纳州立大学教授中国历史，退休后又成为高中老师，每年带领中学生到云南学习。他表示，重建过程中，他希望让美国学生能一步一步实地参与，让他们理解其中的建造技巧和文化韵味。“以前是把美国学生带到云南，现在把云南民居带给美国学生。”弗劳尔说。

当天活动现场有数十名在“工地”上学习体验的当地学生。高中生尼科·罗德里格斯已学习中文五年，他对记者说，在项目学习的两周里，他了解了不同风格的中国民居，尤其对庭院风格的房屋兴趣浓厚。罗德里格斯曾经到访北京，而眼前的云南民居又激起了他去中国的愿望。“我等不及要再去中国了，以后一定会去。”他说。

正午时分，秦刚与学生、木匠志愿者一起为院落内的一栋新建榫卯结构建筑上梁。大家齐心协力将木梁拉起，将房梁组装完毕。随后，秦刚还与一名年纪稍长的木匠爬上梯子，合力为房梁钉上楔子。上梁顺利完成，围观人群发出一阵阵欢呼和掌声。

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