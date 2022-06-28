新华社洛杉矶6月27日电（记者谭晶晶）美国儿科学会和儿童医院协会27日发布的最新报告显示，过去4周，美国新增儿童新冠感染病例超过32.6万例。自新冠疫情暴发以来，美国已有超过1360万名儿童确诊感染新冠病毒。

报告显示，截至23日的一周，美国新增儿童新冠确诊病例近6.8万例，单周增幅为去年同一时期的约8倍。今年以来，全美新增儿童感染病例约580万例。

美国各地对儿童年龄的界定不尽相同，大部分州将儿童年龄定为0岁至19岁。美国儿科学会表示，目前迫切需要收集更多各年龄段的疫情数据，以评估变异新冠病毒导致疾病的严重程度及对儿童健康的长期潜在影响。

本月17日，美国食品和药物管理局修订了针对莫德纳和辉瑞新冠疫苗的紧急使用授权，批准这两款疫苗使用于年龄6个月及以上人群。根据美药管局最新修订，莫德纳疫苗可使用于6个月至17岁人群，辉瑞疫苗可使用于6个月至4岁人群。此前，莫德纳疫苗已获批使用于18岁及以上人群，辉瑞疫苗获批使用于5岁及以上人群。

美疾控中心表示，推荐6个月及以上儿童接种新冠疫苗，这意味着有约2000万以上适龄儿童可以获得新冠疫苗保护。美疾控中心数据显示，5至11岁儿童是目前美国新冠疫苗接种率最低的群体，这一年龄段只有不到30%的人群完成了新冠疫苗接种。

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