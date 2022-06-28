新华社里斯本6月27日电（记者赵丹亮）2022年联合国海洋大会27日在葡萄牙首都里斯本开幕。会议呼吁人们采取紧急行动，以科学、技术和创新为动力，开启“海洋行动新篇章”。

人类活动正在危及海洋健康。根据世界气象组织5月发布的《2021年全球气候状况报告》，海平面上升、海水升温、海水酸化和温室气体浓度等指标在2021年创下新高，也给人类生存环境、粮食安全、经济增长等带来严峻挑战。

联合国秘书长古特雷斯在大会开幕式上说，如今人们正面临“海洋紧急情况”，“我们必须扭转局面，一个健康和多产的海洋对我们共同的未来至关重要”。

古特雷斯表示，自5年前上一次联合国海洋大会以来，人们在海洋保护方面取得了一些进展，但“还有更多工作需要我们所有人共同完成”。对此他提出多项建议，包括投资可持续的海洋经济、加强海洋保护与沿海区域管理、投资适应气候变化的沿海基础设施、利用更多科技创新推动全球海洋行动等。

本届联合国海洋大会由葡萄牙和肯尼亚共同主办。多国政要、商界领袖、科学家、民间团体以及数千名年轻人将参与这场为期5天的大会，共同讨论应对海洋所面临挑战的解决方案。据主办方介绍，预计各国将在大会结束前，就全球共同应对海洋退化的行动计划达成一致并发表政治宣言。

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