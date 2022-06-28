人民网布鲁塞尔6月27日电 （记者张朋辉）6月27日，中国代表在联合国人权理事会第50届会议与极端贫困问题特别报告员对话时发言，阐述对社会保障问题的看法，指出新冠肺炎疫情凸显美国长期存在的贫困问题，敦促美国重视解决。

中国代表表示，社会保障对保障和改善民生、维护社会公平、增进人民福祉具有重大意义。中国全面建成小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题，脱贫人口生活水平显著提升。中国已建成包括养老、医疗保障、社会救助等在内的世界上最大的社会保障体系，全面覆盖城乡居民，2021年底全国社保卡持卡人数达13.52亿。中国建立健全最低生活保障制度，对特困人员、低收入家庭等加强社会救助，保障其基本生活，使人民共享改革发展成果。

中国代表指出，新冠肺炎疫情凸显美国等西方国家长期存在的贫困和不平等问题。美国社会保障体系存在系统性不平等，有近3000万人没有任何形式的医疗保险，很多人因医疗费用昂贵而放弃治疗。美国贫富差距悬殊，贫困人口超过4000万，美国政府却毫无解决贫困问题的政治意愿。中国代表敦促美国重视解决贫困问题，切实保障贫困人口的生存权、发展权和平等获得社会保障的权利。

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