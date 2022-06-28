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美国“伪多边主义”为何频遭冷遇（观象台）

□ 高 乔
2022年06月28日09:27 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　近一个月来，美国接连在本土举办了美国—东盟特别峰会和美洲峰会两场国际会议。美国在两场会议上向东盟和拉美国家摆出“友善”姿态，许下“多边合作”承诺。然而，从会议的过程和结果来看，不少与会国家并不买账。

　　广大发展中国家看得越来越清楚，美国的“多边合作”，“面子”下面究竟藏着什么“里子”：一边给东盟画出“印太经济框架”的“大饼”，一边开出对东盟10国总共仅1.5亿美元投资计划的“寒酸支票”；一边为美洲峰会制定“建设可持续、有弹性、讲公正的未来”的主题，一边执意拒绝邀请古巴、尼加拉瓜和委内瑞拉领导人参会。明摆着是虚情假意谈合作，处心积虑搞对抗。

　　美国的“多边主义”表演频频“翻车”，根本原因是假借“多边主义”之名，大行单边主义之实。这种拉帮结派、排除异己的做法，已经忽悠不动地区国家，其结果只能是进一步损害自己的国际影响力。

　　近年来，美国在亚太地区拉帮结派已是“基本操作”。拜登政府上台以来，持续对华遏制打压，积极构筑美日印澳“四边机制”、美英澳“三方安全伙伴关系”等排他性的“小圈子”。这些举动不断削弱东盟主导的地区安全架构。此次特别峰会上，美国又抛出“多边合作”的诱饵，企图拉拢东盟配合“印太战略”部署，梦想“花小钱、办大事”，将东盟拖入阵营对抗、集团政治的泥淖。面对美国的“司马昭之心”，东盟在特别峰会的《共同愿景声明》中，坚持避开美国刻意引导的中俄话题、安全议题和美国主导的“印太经济框架”，拒绝做地缘政治的棋子。

　　在拉美地区，美国则是“霸气十足”地将多边合作平台扭曲成排除异己的“私器”，不仅以“民主”“人权”之名将古巴等国排除在美洲峰会之外，将美洲峰会变成了“美国的峰会”，还在峰会上对拉美国家在移民、经济、防疫等方面的核心诉求敷衍塞责，只想让拉美承担更多解决移民问题的责任。这与长期以来美国对拉美抱持的“门罗主义”思维一脉相承。一些饱受美国“胡萝卜加大棒”欺凌的拉美国家，开始大声对美国说不，在此次特别峰会上强烈批评美国的霸权举动。

　　多边主义是适应经济全球化、世界多极化要求的产物。真正的多边主义，是大家的事情大家一起商量、一起推动，大家的规则大家一起制定、一起遵守，而不是把一个或几个国家制定的规则强加于人。美国打着“多边主义”旗号的“伪多边主义”频遭冷遇，再次表明，国际社会需要的是真正的多边主义和多极世界，而非“伪多边主义”和一霸独尊。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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