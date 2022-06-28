■ 贾平凡

首届中国—非洲之角和平会议日前在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴召开。这是中国与非洲之角地区与会各方共同推进中方提出的“非洲之角和平发展构想”的重要举措。会议就促进该地区的和平、发展和治理达成重要共识，受到地区国家普遍欢迎，也再次见证了中国为维护非洲安全稳定贡献的正能量。

非洲之角战略位置重要，发展潜力巨大。但近年来，热点问题激化升温，时而爆发冲突对抗，地区和平稳定受到严重威胁。非洲之角国家普遍认同中国对非友好政策，期待中国为地区和平发展发挥更大作用。为支持地区国家应对安全、发展、治理三重挑战，中方今年1月提出“非洲之角和平发展构想”，强调这一和平倡议由地区国家主导和推动，充分尊重地区国家的自主性，为各国搭建了对话协商、妥善处理地区纠纷的新平台。

随着会议顺利举行，某些西方媒体便又开始“例行操作”，炒作所谓“中国意欲控制该地区”“与其他大国竞争”等论调。对此，肯尼亚《旗帜报》发表学者卡文斯·阿德希尔的评论文章指出，这一“构想”高度呼应了地区国家希望将非洲之角建设成为一个稳定、和平和经济可持续发展地区的共同愿望，中方不附加任何政治条件，这与西方介入非洲之角问题的最后通牒式和胁迫性的做法形成鲜明对比。也有西方人士在反思。美国《外交官》杂志刊文称，西方在非洲有殖民的“历史污点”，而且总是抱着家长式、偏执的外交框架，想用新自由主义发展模式对非洲进行“改造”，而中国则愿意倾听非洲的诉求，关注和响应当地政府的优先事项——经济、金融和商业。

中国始终认为，非洲是非洲人的非洲，非洲的事情应该由非洲人说了算。“非洲之角和平发展构想”的核心，是支持地区国家摆脱大国地缘争夺的干扰，坚定走团结自强之路，把命运掌握在自己手中。

中国一贯主张非洲应是国际合作的大舞台，不应是大国博弈的竞技场。在充分尊重非洲意愿、不干涉内政、恪守国际关系基本准则基础上，中国积极探索建设性参与非洲和平与安全事务的途径：通过召开论坛和会议等形式，不断深化中非和平安全领域的交流与对话；通过联演联训、舰艇互访等多种方式，支持非洲国家加强国防和军队建设；支持萨赫勒、亚丁湾、几内亚湾等地区国家维护地区安全和反恐努力；在共建“一带一路”、社会治安、联合国维和、打击海盗、反恐等领域，推动实施安全援助项目并帮助非洲国家培训军事人员；支持联合国在维护非洲和平与稳定方面发挥重要作用，成为安理会五个常任理事国中向非洲派遣维和人员数量最多的国家；不断加强领事合作，推动执法部门合作，共同打击各类跨国犯罪……中国对非洲国家的帮助真诚而务实，非洲国家心中有杆秤。厄立特里亚总统伊萨亚斯表示，中国是非洲不可或缺的真正发展伙伴，期待中国在非洲和平、发展进程中发挥更大作用。

中非历来是命运共同体。安全上守望相助是中非合作的“五大支柱”之一。近年来，中国不断参与非洲和平与安全事务的顶层设计。2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会确定的中非“十大合作计划”中，有“中非和平与安全合作计划”；2018年中非合作论坛北京峰会达成的中非“八大行动”中，有“实施和平安全行动”；2021年中非合作论坛第八届部长级会议批准的“九项工程”中，有“和平安全工程”。这些着眼非洲实情、体现非洲需求的顶层设计，使得中非携手打造安全共筑的中非命运共同体的路线图更清晰、可操作性更强。

展望未来，中非双方将继续秉持“真诚友好、平等相待，互利共赢、共同发展，主持公道、捍卫正义，顺应时势、开放包容”的中非友好合作精神，积极推进落实“非洲之角和平发展构想”，不断为构建新时代中非命运共同体注入新动力。

（作者为本报评论员）

(责编：贾文婷、刘洁妍)