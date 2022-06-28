新华社北京6月27日电 北约峰会本周将在西班牙首都马德里举行。与历次峰会相比，这届峰会无论从背景、议题还是可能产生的影响看，都不同寻常。包括中国在内的国际社会需对北约发展动向保持警惕。

问：北约峰会有何特殊背景？

答：今年北约峰会的背景的确比较特殊，主要是俄乌之间爆发了剧烈冲突、美国挑起的大国对立明显加剧、国际总体安全形势更加动荡。

北约东扩是乌克兰危机根源之一，北约持续“拱火”成为冲突迟迟停不下来的重要原因；在美国挑起的大国对立中，北约已成为美国打压竞争对手的抓手和后盾；在当前全球安全态势中，北约本来是一个“冷战”遗物，早就该退出历史舞台，但是它不但不肯退出，还想进一步染指欧洲地区以外的安全事务。

可以说，北约在国际安全方面没有发挥好作用。

3月24日，工作人员在比利时布鲁塞尔的欧盟总部整理美国国旗。北约、七国集团和欧盟三场峰会当天在比利时布鲁塞尔召开。新华社记者张铖摄

问：峰会议题为何令人警惕？

答：出台新的战略概念，是这次北约峰会最重要议题。

在乌克兰危机背景下，北约将在新的战略概念中如何重新定义和处理同俄罗斯的关系，非常值得人们关注。在2010年提出的战略概念中，北约把俄方定义为“伙伴”，对俄罗斯实行威慑、防御、对话并行推进的政策。新的战略概念肯定会改变原来的定义，也会改变对俄方实行的政策。

在新的战略概念中，北约将如何涉及中国，也非常值得我们警惕。从北约一些高级官员最近的言论看，北约很可能负面定义中国，在遏制中国方面变得更加露骨和激进。这是因为，美国现政府对华战略的特点之一就是要拉拢盟友和伙伴来遏制中国崛起。美国是北约的盟主，北约策应美国遏华是大概率事件。

这次北约峰会还有一个重要议题，就是如何进一步增强在北约东翼的军事部署、如何进一步向乌克兰提供军援。这次峰会出台的相关措施，可能会进一步加剧北约同俄罗斯的紧张关系，也会使乌克兰危机通过谈判手段解决变得更加困难。

3月24日，北约秘书长斯托尔滕贝格（中）在比利时布鲁塞尔的北约总部出席北约特别峰会后的新闻发布会。新华社记者郑焕松摄

问：邀请亚太国家与会居心何在？

答：北约将邀请日本、韩国、澳大利亚和新西兰这四个亚太国家领导人参加峰会，这在北约峰会历史上还是第一次。

拉拢少数亚太国家参加峰会，反映北约企图突破它传统责任区的野心，妄想把触角从欧洲地区进一步延伸到亚太地区。可以看出，北约正企图把自己打造成“全球北约”，妄想充当“世界警察”。

从参与美国发起的阿富汗战争、到轰炸南联盟，再到进攻利比亚，北约早已超越防御性军事联盟的性质，它的侵略性和进攻性越来越明显。这几年，北约不断东扩，拉拢乌克兰，搞乱欧洲。现在北约又企图插手亚太事务，在亚太挑起矛盾。所以，亚太国家必须保持警惕。（记者：包尔文；视频：淡然；编辑：张代蕾、王申、王丰丰）

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