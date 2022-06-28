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阿主流媒体热议全球发展高层对话会

2022年06月28日09:13 | 来源：人民网-国际频道
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人民网阿尔及尔6月27日电 （记者王传宝）连日来，阿尔及利亚主流媒体持续报道刚刚闭幕的全球发展高层对话会，高度赞赏金砖+合作模式，对会议议程及主题给予高度评价。

阿国家《晚报》27日全文刊登中国驻阿尔及利亚使馆临时代办钱进发表的题为《中阿携手努力 促进全球发展》文章，宣介全球发展高层对话会。文章指出，中国国家主席习近平日前在北京主持全球发展高层对话会，阿尔及利亚总统特本等17个重要新兴市场和发展中国家领导人与会，各国领导人共商发展合作大计，在捍卫公平正义、坚定维护世界和平，聚焦发展主题、共同推进全球发展，促进合作共赢、携手完善全球治理等方面达成广泛重要共识，中国愿在新时代加强同阿尔及利亚团结合作，为促进各自发展，推动全球发展，推进构建人类命运共同体作出更大贡献。

前一天，阿官方报纸《言论报》发表该报专栏作家斯梅尔·鲁哈所作的《强国圈中的阿尔及利亚》评论文章，文章指出，受到金砖五国的邀请，阿尔及利亚总统特本出席了全球发展高层对话会，并就全球发展问题表明阿方立场。文章指出，当前国际关系日益紧张，地区局势持续动荡，对人类发展和全球治理构成挑战，而世界多极化趋势，则会成为人类走向和平和发展的好兆头。

阿尔及利亚国家通讯社则援引特本总统在高层对话会上的发言指出，本届高层对话会议程重要，全球发展问题是当前国际环境下最重要的主题，人类应通过团结与和谐来实现安全目标。

(责编：高歌、杨牧)

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