朝鲜战争、越南战争、阿富汗战争……今天，我们来简要回顾二战后美国发动的多场战争，看看这个“世界最大乱源”犯下了怎样的战争罪行。

【朝鲜战争】

概况——1950年6月25日，朝鲜内战爆发。美国杜鲁门政府以其冷战思维和称霸全球、遏制共产主义的野心悍然进行武装干涉，纠集起所谓“联合国军”发动对朝全面战争。1953年7月27日，《朝鲜停战协定》签订，3年朝鲜战争结束。

损失——朝鲜战争时间虽然不长但异常血腥，导致300多万平民死亡，约300万人成为难民。根据朝方的统计，战争摧毁了约8700座工厂、5000所学校、1000家医院和60万户家庭，有200万18岁以下的儿童因战争流离失所。

资料显示，美军在朝鲜北部地区和中国东北部分地区秘密实施细菌战。美国空军俘虏奥尼尔在供词中说：“美军选择冬季开始细菌战……是要试验我们在特殊实验室中制出的耐寒细菌武器。最终的目的，是要在对气候寒冷的国家如苏联及人民民主国家进行细菌战时，使用这些细菌武器。”

声音——“这是在错误的地点、错误的时间，同错误的敌人，打的一场错误的战争。”时任美国参谋长联席会议主席奥马尔·布雷德利说。

【越南战争】

概况——1955年，越南战争爆发。战争期间，美国在南越扶植亲美政权，对抗北越。1961年5月14日，美国“特种作战部队”入侵南越。1975年4月30日，美军最后一架直升机飞离西贡。

损失——越南战争造成200万平民死亡，300多万难民流离失所。美军在越投放约2000万加仑的落叶剂（橙剂），导致40万越南人死亡、200万越南人罹患癌症或其他疾病。美军还在越留下约35万吨可爆炸的炸弹和地雷，估计仍需300年才能完全清除。

1968年3月，美军士兵在越南广义省美莱村屠杀了男女老幼在内的500多人，这就是震惊世界的美莱村大屠杀。据《洛杉矶时报》报道，除美莱村大屠杀事件外，越战期间至少还发生过另外320起美军屠杀越南平民事件，死难平民近700人。

声音——美国前总统奥巴马2012年在越南战争纪念墙前发表讲话时说，战争的代价巨大，更会造成无辜平民的严重伤亡。战争本身并不光荣，应该受到厌弃。

这是在越南首都河内越南军事博物馆陈列的美军B-52轰炸机残骸。新华社发（高孟进摄）

【科索沃战争】

概况——1999年3月24日，以美国为首的北约未经联合国授权，打着“防止科索沃人道主义危机”的旗号，悍然轰炸南联盟，科索沃战争爆发。6月，北约同南联盟签订停战协议，科索沃暂由联合国托管。

损失——战争使2000多名无辜平民丧生，6000多人受伤，近100万人流离失所，200多万人失去生活来源，给南联盟造成的经济损失超过2000亿美元。据统计，北约军队至少使用了3.1万枚贫铀弹，导致该地区癌症和白血病发病率激增，并对当地和整个欧洲的生态环境产生长期的灾难性影响。

声音——德国作家米夏埃尔·吕德斯曾在书中写道，1999年科索沃战争之后，北约超越集体自卫原则对南联盟发起军事行动，以人道主义为名发起轰炸致使平民伤亡。这说明，在美国和欧盟眼中，人权只是一个次要的关注点，特别是人权标准只应用在非盟友上。

2008年2月19日，在塞尔维亚首都贝尔格莱德市中心，行人从一幢在科索沃战争期间被空袭摧毁的建筑前走过。新华社记者 吴晓凌 摄

【阿富汗战争】

概况——2001年“9·11”恐袭发生后，美国及其盟友以阿富汗塔利班拒绝交出“基地”组织头目本·拉丹为由，于当年10月初对阿发动军事打击，迅速推翻塔利班政权并长期驻军。当地时间2021年8月30日，最后一架美军运输机从喀布尔国际机场起飞，这场美国“史上最漫长战争”以美军黯然撤离告终。

损失——据统计，47245名阿富汗平民以及6.6万至6.9万名与“9·11”事件无关的阿富汗军人和警察在美军行动中丧生，1000多万人流离失所。联合国世界粮食计划署2021年发出警告，约98%的阿富汗人没有充足食物，阿富汗正面临“雪崩般的饥饿和贫困”。

战争期间，美军战机血洗坎大哈省潘杰瓦伊地区拉卡尼村，对其发动空袭，炸死了包括一家17口人在内的63名村民，并致几十人受伤。完全撤出阿富汗前一天，美军用无人机向停在喀布尔一户人家院子里的白色轿车发射导弹，当场炸死一家十口人，其中包括7名儿童。

声音——“美军在空袭行动中杀害包括儿童在内的平民，暴露了美国所谓人权捍卫者的虚伪面目，国际社会应该谴责美国践踏人权的行为，并将罪犯绳之以法。”一位拉卡尼村村民如此表达愤怒。

2003年12月16日，美军在阿富汗中部的瓦尔达克省巡逻。持续近20年的阿富汗战争，成为美国历史上最漫长的战争。新华社记者 王雷 摄

【伊拉克战争】

概况——2003年3月，美国及其西方盟友以所谓伊拉克有大规模杀伤性武器为由，不顾国际社会强烈反对，绕过联合国安理会，入侵伊拉克。2010年8月18日，美军最后一支作战旅离开伊拉克，标志着美军作战行动结束。2011年12月15日，美国正式宣布美军伊拉克任务结束。

损失——战争令孕育过两河文明的大地千疮百孔，导致约20万至25万平民死亡，其中美军直接致死超过1.6万人。据统计，在伊拉克境内爆炸的贫铀弹累计超过3400吨。时至今日，伊仍有约2500万枚地雷和其他爆炸遗留物需清除。伊拉克战争还打破了冷战后中东各派政治力量之间的平衡，使该地区民生凋敝、乱象丛生。

2003年11月，伊拉克民众阿拉·卡里姆·艾哈迈德无辜被美军抓捕监禁，在狱中美军士兵用警犬、鞭笞、镣铐逼迫其认罪。据阿拉·卡里姆·艾哈迈德回忆，当时监狱经常遭反美武装人员的迫击炮袭击，美军可以躲进掩体，在押人员只能听天由命，一次炮弹落在监狱里，造成37人死亡、104人受伤。2004年，美军士兵在伊拉克阿布格里卜监狱虐囚的照片曝光，震惊世界。

声音——美国《大西洋月刊》网站曾刊文：“美国人从不去真正了解战争的代价，却一直继续战争，只有伊拉克平民才切身知道战争代价几何。”

一位伊拉克首都巴格达市民曾悲伤地表示：“美国让伊拉克仿佛倒退了100年”。

这是2003年4月14日，几十架抵达科威特的美军“黑鹰”及“阿帕奇”武装直升机准备从科威特城港口起飞，增援伊拉克前线。新华社记者 李晓果 摄

【叙利亚战争】

概况——2011年叙利亚内战爆发，美国及其西方盟友大力支持反对派武装，试图推翻叙政府。2014年9月，美国发起组建打击极端组织“伊斯兰国”的国际联盟，把对“伊斯兰国”目标的空袭范围从伊拉克扩大至叙利亚境内，在叙东部建立多处军事基地。2017年以来，美国以“阻止叙利亚政府使用化学武器”为由，对叙展开空中打击。

损失——2016年至2019年，叙利亚有记载死于战乱的平民达33584人。其中，美国领导的联军轰炸直接致死3833人，有半数是妇女和儿童。据美国公共电视网报道，仅美军对拉卡市发动的所谓“史上最精确的空袭”，就导致1600名叙平民被炸死。战争导致叙利亚民生凋敝，根据世界粮食计划署2020年4月的调查，大约三分之一的叙利亚人没有足够的食物，87%的人没有储蓄。

声音——叙利亚政治活动家瓦达·伊萨曾表示：“他们（美国）在这里窃取我们的资源，制造混乱并大肆破坏，竟然还好意思称自己是苦难叙利亚人民的‘救世主’。”

2016年9月1日，在叙利亚首都大马士革南郊的哈尔杰莱难民营，几名叙利亚儿童坐在门前。新华社记者 杨臻 摄

美国布朗大学沃森研究所“战争代价”项目数据显示，“后9·11时代”美国所发动战争造成的军民死亡总数高达92.9万人，至少3800万民众流离失所，而且这只是“非常保守的估计”，实际数量可能介于4900万至6000万之间。

除了直接发动或参与战争，美国还以支持代理人战争、煽动他国内战、提供武器弹药、培训反政府武装等直接或间接方式频频干涉其他国家内政，严重损害相关国家社会安定、民众安全和经济健康发展。

“世界最大乱源”，美国名副其实！

记者：孙楠

编辑：刘媛媛

(责编：贾文婷、刘洁妍)