新华社联合国6月27日电 中国常驻联合国代表张军27日在安理会中东巴勒斯坦问题公开会上发言，呼吁国际社会采取紧急果断行动，以防止巴以局势的列车脱轨。

张军说，中方对巴勒斯坦被占领土持续恶化的状况深感担忧。持续扩张的定居点活动蚕食巴勒斯坦的土地，侵吞巴勒斯坦的资源，侵犯巴勒斯坦的自决权。中方敦促以色列停止藐视安理会第2334号决议，停止一切定居点活动，停止进一步破坏“两国方案”的基础。

张军说，最近一个时期，巴勒斯坦被占领土安全局势持续动荡。中方强烈谴责以色列安全部队行动、定居者暴力持续导致包括儿童在内大量巴勒斯坦人伤亡。中方敦促以色列立即就半岛电视台女记者阿克利赫被枪杀事件启动刑事调查，尽快公布结论，确保追责。

张军指出，巴勒斯坦问题是对国际公平正义的严峻考验。事实一再证明，巴勒斯坦问题是中东和平的核心。不能以零敲碎打的危机管控取代全面公正的解决方案，不能以有限的经济人道措施抹平政治安全欠账，不能以个别国家政策取代长期形成的国际共识与多边进程，包括安理会、联大通过的一项又一项决议。当前需要紧急果断的行动，才能防止巴以局势的列车彻底脱轨。

张军说，中方呼吁国际社会，特别是对当事方有关键影响的国家，为推动中东和平进程作出真正努力。这意味着以时不我待的紧迫感推动“两国方案”，而不是坐等所谓对话条件成熟。这意味着坚持安全不可分割原则，同等重视巴以双方的安全关切，而不是默许将一方安全建立在另一方不安全的基础上。这意味着持之以恒采取负责任态度，而不是任由政策摇摆反复给和平进程增添复杂因素。这也意味着摒弃双重标准、坚持客观公正立场，而不是长期为安理会处理巴以问题设置障碍。

张军说，中方将始终站在和平正义一边，站在公道良知一边，站在历史正确一边，坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业，为实现中东全面、公正、持久和平继续作出不懈努力。

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