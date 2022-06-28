新华社莫斯科6月27日电（记者耿鹏宇）俄罗斯财政部27日发布消息说，俄从未拒绝履行对各类投资者的债务偿付义务。由于缺少使用外币支付的技术可能，俄方依据俄总统令向投资者提供了使用卢布偿付的新结算机制。

消息说，俄方已按期完成欧洲债券的偿付。在相关合同文件中，并未明确因第三方行为导致欧洲债券投资者未收到款项则被视为债务违约。投资者未能从俄方收到款项应在一般法律规范的框架内解决。外国投资者未收到俄罗斯支付的款项应向相关金融机构进行咨询。

据塔斯社报道，俄总统新闻秘书佩斯科夫27日说，有关俄“债务违约”的论断不符合法律，因为俄早在5月份就完成了必要的偿债支付，但欧洲债券布鲁塞尔清算行扣留了俄方资金。

彭博社当天早些时候报道说，26日过后，俄两笔外汇债券大约1亿美元应付利息的30天宽限期结束，俄方没有支付相关款项，意味着将构成主权债务违约。这是俄自1918年以来首次出现外币债务违约。

俄财长西卢安诺夫23日对媒体说，外国代理银行拒绝执行俄外汇订单，这对俄方而言是不可抗力。欧盟和美国为俄偿还公共债务制造人为障碍，意在给俄贴上“违约”标签。

(责编：燕勐、刘洁妍)