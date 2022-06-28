本报记者 宦 翔

“刚刚结束的金砖国家领导人第十四次会晤主题为‘构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代’，释放出中国携手各方走合作共赢道路的信息。”近日，阿联酋驻华大使扎希里在接受本报记者专访时表示，中国积极促进金砖成员国加强合作，推动全球发展，“中国为提升金砖合作影响力发挥了关键作用”。

扎希里高度评价中国作为金砖国家主席国所作出的努力。“将促进减贫和粮食安全列入2022年金砖国家合作重点，具有很强的针对性，表明金砖国家坚定致力于解决大多数发展中国家面临的共同挑战，务实合作朝着更高质量方向前进。”扎希里认为，中国担当有目共睹。

扎希里表示，全球发展倡议和全球安全倡议是中国为促进世界持久和平和长远发展提供的公共产品，对如期实现联合国2030年可持续发展议程至关重要，同时也契合阿联酋开放、包容、合作的发展理念。“作为有全球影响力的大国，中国说到做到，不断为建设一个更加美好的世界贡献智慧和力量。”扎希里说，作为2022年至2023年度安理会非常任理事国，阿联酋将在国际社会积极推动落实这两大倡议。

金砖国家人口占世界的42%，经济总量占世界的25%，贸易总额约占世界的18%，近年来对世界经济增长贡献率达50%。扎希里认为，金砖国家在全球产业链中占基础地位，通过团结合作，可以在全球经济复苏中发挥重要作用。“金砖国家合作机制有助于实现更公正的全球经济治理，‘金砖+’合作模式为更多新兴市场国家和发展中国家参与团结合作、互利共赢的发展事业创造了新平台，标志着金砖合作进入新阶段。”

2021年9月，阿联酋成为金砖国家新开发银行成员，是首个加入该银行的中东国家。“阿联酋和中国都是多边主义的受益者和倡导者。”扎希里表示：“加入金砖国家新开发银行，为我们加强与新兴市场和发展中国家的合作，特别是在基础设施和可持续发展领域合作搭建了重要平台。我们也将通过支持合作伙伴的发展项目，帮助地区欠发达国家应对民生领域困难。”

扎希里认为，加强全球合作是有效应对新冠肺炎疫情挑战、推动世界经济复苏发展的关键。“今年3月，金砖国家疫苗研发中心在线启动，这是金砖国家为加强公共卫生和疫苗研发合作迈出的坚实一步，为国际社会团结抗疫树立了典范。”

“在充满挑战的当下，我们期待加强南南合作，期盼金砖国家这样的多边合作平台发挥更大作用，为所有人创造更公平、更有活力的世界。”扎希里说。

《 人民日报 》（ 2022年06月28日 15 版）

(责编：杨光宇、袁勃)