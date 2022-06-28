本报记者 车 斌 谢亚宏 刘 慧 闫韫明

发展是人类社会的永恒主题。习近平主席去年在联合国大会提出全球发展倡议。近日，在全球发展高层对话会上，习近平主席进一步就共创普惠平衡、协调包容、合作共赢、共同繁荣的发展格局提出四点主张，为推动加快落实联合国2030年可持续发展议程，为实现更加强劲、绿色、健康的全球发展凝聚信心、指明路径。

“让各国人民得到实实在在的福祉”

在全球发展高层对话会上，习近平主席指出：“我们要认清世界发展大势，坚定信心，起而行之，拧成一股绳，铆足一股劲，推动全球发展，共创普惠平衡、协调包容、合作共赢、共同繁荣的发展格局。”习近平主席提出共同凝聚促进发展的国际共识、共同营造有利于发展的国际环境、共同培育全球发展新动能、共同构建全球发展伙伴关系等四点主张，同时宣布中方落实全球发展倡议的重要举措。

博茨瓦纳《卫报》副主编莫洛伊认为，多年来，中国始终坚持和平发展，践行真正的多边主义，支持所有国家获得平等的发展权利，为推动新兴市场和发展中国家社会进步作出巨大贡献。

韩国檀国大学政治外交系教授金珍镐表示，中国倡导通过互惠共赢寻求共同发展与繁荣，“对世界各国而言是正确的发展方向，能让各国人民得到实实在在的福祉”。

肯尼亚非洲政策研究所政策分析师刘易斯·恩迪舒表示，中国加强与其他发展中国家的合作，可以为这些国家提供宝贵的发展经验。“当前，非中合作的不少项目涉及基础设施、数字技术等，这些项目能够真正惠及民生，为地区稳定和发展注入动力。”

“中国已成为推动联合国2030年可持续发展议程的领导者。”萨摩亚驻华大使特里·托欧玛塔说。2022年4月，中国—太平洋岛国应对气候变化合作中心正式启用，合作中心的成立，有力帮助太平洋岛国应对气候变化，“中方的支持恰逢其时”。

“中国为世界提供了很多发展经验”

中国国际发展知识中心日前发布《全球发展报告》，指出面对百年变局和世纪疫情，国际社会应当更加聚焦发展合作和全球伙伴关系建设，迎接数字变革和绿色转型，实现人类共同可持续发展。

“共同努力减少贫困”“共同维护全球粮食安全”“共同守护人类卫生健康”“共同促进可持续发展筹资”“共同推动绿色低碳发展”“共同推进发展中国家工业化进程”“共同以数字经济促进繁荣普惠”“共同提升新时代的互联互通”……《全球发展报告》立足于中国和世界各国积累的有益经验，从8个方面对落实联合国2030年可持续发展议程提出政策建议。

联合国工业发展组织驻华代表康博思表示，《全球发展报告》为国际社会了解全球发展倡议的丰富内涵提供了良好机会。

阿尔及利亚驻华大使拉贝希评价称，《全球发展报告》凝聚了多方智慧与见解，将为构建全球发展共同体建言献策。

联合国发展系统驻华协调员常启德表示，作为最大的发展中国家，“中国为世界提供了很多发展经验”。中国让数亿人摆脱贫困，这是一项巨大的发展成果，这样的经验应该分享到全世界。“全球挑战需要全球解决方案，而全球解决方案的基础就是多边主义和多边行动。全球发展倡议同联合国2030年可持续发展议程高度契合，联合国驻华系统愿与中国一道，共同促进全球发展倡议为全球发展作出更大贡献。”

“为全球合作注入新的动力”

当前，新冠肺炎疫情吞噬全球多年发展成果，联合国2030年可持续发展议程落实进程受阻，南北鸿沟继续拉大，粮食、能源安全出现危机。全面落实全球发展倡议，将引领国际社会构建高质量伙伴关系，为破解全球发展赤字凝聚信心、指明路径。

柬埔寨人民党主席、政府首相洪森表示：“全球发展倡议不仅为全球合作注入新的动力，也为发展滞后的国家特别是遭受疫情重创的国家提供了新的机遇。”

金砖国家领导人第十四次会晤以“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”为主题，突出了发展这一金砖“中国年”的最大亮点。菲律宾金砖国家政策研究会创始人赫尔曼·劳雷尔评价称，中国担任今年金砖国家主席国，金砖合作议程与中方提出的全球发展倡议相互契合，将推动各方重新聚焦发展议题。

新加坡国立大学东亚研究所高级研究员余虹表示，中国促进全球发展的理念和实践为维护世界和平与发展贡献了中国方案和中国力量，体现了中国致力于完善全球治理的责任担当。

《哈萨克斯坦实业报》总编辑谢里克·科尔茹姆巴耶夫说，全球发展倡议将发展置于突出位置，以包容、创新、可持续的思维，以坚持开放合作实现互利共赢的姿态，构建全球发展共同体。

“心合意同，谋无不成。”坚持真正的多边主义，秉持开放包容的伙伴精神。中国将继续同各方一道，携手落实全球发展倡议，加快推进落实联合国2030年可持续发展议程，共创繁荣发展新时代！

（本报北京、罗马、曼谷、约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2022年06月28日 15 版）

(责编：杨光宇、袁勃)