郭海燕

圭亚那北临大西洋，国名意为“多水之乡”。中圭两国虽然远隔万里，但双方友好交往源远流长。早在19世纪中叶，就有中国人前往圭亚那创业，与圭亚那其他族裔相知相亲、融合共生，为建设包容团结的圭亚那作出了重要贡献。圭亚那国歌中写道“我们生活在六个民族的土地上”，华人就是“六个民族”之一。

1972年6月27日，中国与圭亚那正式建立外交关系。圭亚那是英语加勒比地区最早同中国建交的国家，中圭建交开启了中国和加勒比地区友谊的新纪元。半个世纪以来，中圭两国人民不断书写友好交往的佳话，圭亚那已成为中国在加勒比地区的重要合作伙伴。2021年3月，习近平主席同阿里总统通电话，为中圭关系发展擘画了新蓝图。

相互尊重、平等相待是中圭共处之道。双方政治互信的种子早在1972年建交之前便已种下。1962年，时任英属圭亚那人民进步党总书记简奈特·贾根夫人访华，受到毛泽东主席和周恩来总理亲切接见。1966年，圭亚那正式宣告独立，中方第一时间予以承认并致电圭方表示祝贺。1971年，圭亚那在联大投票支持中华人民共和国恢复在联合国合法席位。中圭建交后，圭亚那坚定恪守一个中国原则，中方坚定支持圭方走独立自主、符合本国国情的发展道路。双方在涉及彼此核心利益的问题上相互支持，在国际事务中保持密切协调，共同维护多边主义原则和发展中国家整体利益。

互利共赢、共谋发展是中圭合作之基。中国对圭亚那投资快速增长，越来越多的中国企业赴圭亚那投资兴业。中方援建参建的会议中心、道路、酒店、机场等改变了圭亚那国家面貌，渡船、水厂、宽带网等项目改善了当地民生。2018年，中圭两国政府签署“一带一路”合作谅解备忘录，为双方互利合作注入了新动能。双方合作已覆盖农业、能矿、交通、电信等诸多领域。

风雨同舟、守望相助是中圭优良传统。1993年，中国派出首批援圭医疗队，这也是中国政府向拉美和加勒比地区派出的第一支医疗队。近30年来，中国累计派出援圭医疗队17期247人次，诊治患者130万人次，开展各类手术7万多例，赢得当地各界一致好评。新冠肺炎疫情发生后，中圭两国互施援手、共克时艰，圭亚那在中国抗疫最困难的时候给予中方宝贵支持，中国也率先向圭亚那援助急需的医疗物资。

相知相伴、心意相通是中圭友谊的生动写照。中国文化漂洋过海在圭亚那落地生根，中餐、舞狮已成为圭亚那多元文化的重要组成部分，圭亚那大学孔子学院是当地民众进一步了解中国文化的窗口。两国艺术和体育等团体保持经常性往来。越来越多的圭亚那学生和各界人士到中国留学、培训，亲身感受中国发展，成为传播两国友谊的使者。

携手五十载，共同向未来。我们坚信，在两国元首的擘画引领下，中圭双方将以庆祝建交50周年为契机，深化政治互信，加强经贸往来，拓展合作空间，增进交流互鉴，不断谱写双边关系新的华章，一起迈向共同繁荣的美好未来！

（作者为中国驻圭亚那大使）

《 人民日报 》（ 2022年06月28日 03 版）

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