6月24日晚，习近平主席在北京以视频方式主持全球发展高层对话会并发表重要讲话，同金砖国家领导人和有关新兴市场国家及发展中国家领导人共商全球发展大计。习近平主席倡导共创普惠平衡、协调包容、合作共赢、共同繁荣的发展格局，宣布中国落实全球发展倡议的重要举措，为重振全球发展事业指明方向，为实现共同繁荣凝聚了信心和力量。

“我深深感受到，只有不断发展，才能实现人民对生活安康、社会安宁的梦想。”习近平主席结合亲身经历阐述发展对人类社会的重要性，充分彰显大国领袖的人民情怀和历史担当。近年来，中国提出的一系列重要理念和方案，对全球发展事业的引领作用不断上升。2015年，习近平主席出席联合国发展峰会，强调“必须攥紧发展这把钥匙”，共同走出一条公平、开放、全面、创新的发展之路，并宣布设立“南南合作援助基金”等一系列推动全球发展的重要举措。2021年，针对南北发展鸿沟拉大、国际发展合作动能不足、发展问题在国际议程中日益边缘化等问题，习近平主席在联合国大会提出全球发展倡议，推动国际社会重新聚焦发展问题，为破解发展难题提供了重要公共产品。

此次中国举办全球发展高层对话会，标志着全球发展倡议开始落地生根。习近平主席在对话会上指出，各方要共同凝聚促进发展的国际共识、共同营造有利于发展的国际环境、共同培育全球发展新动能、共同构建全球发展伙伴关系。这些主张切中当前全球发展事业面临的突出挑战，为国际发展合作再出发指明了方向和路径。出席对话会的各国领导人高度赞赏习近平主席关于全球发展合作的深刻阐述，认为中方倡议符合广大发展中国家关切和需求，有利于凝聚国际共识，动员发展资源，加快落实联合国2030年可持续发展议程。

人类社会正处在何去何从的关键节点，全球发展事业面临诸多新的风险挑战。有的国家将发展议题政治化、边缘化，搞“小院高墙”和极限制裁，人为制造分裂和对抗。这类做法冲击世界经济体系，任其发展只会造成一损俱损的局面，可能使国际经济合作几十年努力的成果毁于一旦，各国民众将为之付出沉重代价。面对严峻复杂的形势，广大新兴市场和发展中国家更加需要加强团结协作，拧成一股绳，铆足一股劲，把发展置于国际议程中心位置，建设开放型世界经济，构建更加公正合理的全球治理体系和制度环境，确保不让任何一个国家、任何一个人掉队。

中国始终是全球发展的贡献者，坚持以实际行动推动全球发展合作。在全球发展高层对话会上，习近平主席宣布了中方落实全球发展倡议的重要举措，包括把南南合作援助基金整合升级为“全球发展和南南合作基金”、加大对中国—联合国和平与发展基金的投入、成立全球发展促进中心、发布《全球发展报告》、建立全球发展知识网络等。对话会还发布了一份包含32项举措的成果清单，覆盖减贫、粮食安全、抗疫和疫苗、发展筹资、气候变化和绿色发展、工业化、数字经济、数字时代互联互通等8个领域，包括成立全球减贫与发展伙伴联盟、发起“促进粮食生产专项行动”、建立国际疫苗创新与研发合作联盟等。中国期待同各方共同落实好对话会成果，开放各方共同参与的项目库，为加速落实联合国2030年可持续发展议程注入强劲动力。

万山磅礴看主峰，乱云飞渡仍从容。中国积极推动金砖国家和有关新兴市场及发展中国家聚焦发展合作、增进人民福祉，展现了立己达人、计利天下的大国风范和担当。面向未来，中国将继续坚持以人民之心为心、以天下之利为利，与国际社会一道推动全球发展迈向新时代，造福各国人民。

《 人民日报 》（ 2022年06月28日 03 版）

(责编：杨光宇、袁勃)