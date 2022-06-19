“透过艺术看中国——北京国际美术双年展精选作品展”在东京开幕

人民网东京6月18日电（记者岳林炜）16日，“透过艺术看中国——北京国际美术双年展精选作品展”在东京日中友好会馆美术馆开幕。本次展览是中日邦交正常化50周年纪念活动之一，共展出35件绘画、雕塑和影像作品，均为中国艺术家在历届 “北京国际美术双年展”出展的作品。

中国驻日本大使馆文化处公使衔参赞石永菁在致辞中表示，北京国际美术双年展是中国水平最高的美术展之一，通过日中友好会馆举办的本次展览，日本观众能够进一步了解当下中国年轻人的所思所想和他们的创作成果。今年是中日邦交正常化50周年，两国近期都成立了纪念活动实行委员会，并将在下半年举办众多纪念活动。

日本外务省大臣官房课长津田阳子在致辞中说，日本政府认为，以日中邦交正常化50周年为契机，推动两国国民交流和经济交流非常重要。本次展览的作品展现了以中国年轻当代艺术家为代表的当今中国风貌，相信通过这些作品，人们将会感受到颠覆已有认知、崭新的中国形象。

日中友好会馆理事长佐藤重和表示，本次展览是日中友好会馆举办的第二场“纪念日中邦交正常化50周年”重点展览项目。在因新冠疫情造成国与国之间人员往来依然困难的情况下，希望通过这样的文化交流活动，进一步加深日中两国间的相互理解与亲近感。

中国美术家协会分党组副书记陶勤在视频致辞中表示，本次展览体现了中国美术家们从现实角度观察社会变迁、在精神层面感悟世间百态的艺术追求，作品展现一个更生动形象、富有时代精神和生活气息的现代中国。在疫情依旧肆虐的特殊时期，我们希望通过美术交流，继续携手编织并传递两国美术界的情感纽带，共创两国美术事业的光明未来。

本次展览由日中友好会馆和中国美术家协会联合主办，分为“人与自然的共生”“城市、乡村和人们的生活”“温故创新”三部分，彰显了中国艺术家对于环境保护、城乡发展、文化传承等全球性课题的深刻洞察与思考。

开幕当天前来参观的观众络绎不绝。大家纷纷表示，中国艺术家精心创作的作品艺术性和思想性并重，本次展览是深入感受中国当代美术作品的绝佳机会。

展览6月17日起正式向一般公众开放，将持续至8月14日。据悉，日中友好会馆还将在展览期间配套举办“沙画艺术与古筝表演”、“二胡·琵琶夏季音乐会”和“中国茶纳凉茶会”等中国文化体验活动。

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