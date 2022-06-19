中企承建安哥拉罗安达新国际机场命名仪式举行

人民网约翰内斯堡19日电 （记者邹松）6月17日，罗安达新国际机场举行新机场命名揭牌仪式及民航客机首次临时起降活动。新机场以安哥拉共和国首任总统名字正式命名为安东尼奥·阿戈斯蒂尼奥·内图博士国际机场，象征着安哥拉人民对民族英雄的怀念和敬意。安哥拉国务部长兼总统民办主任、交通部长、建设部长、罗安达省长、空军总司令等政府要员及安东尼奥·阿戈斯蒂尼奥·内图总统遗孀出席活动。

罗安达新国际机场项目由中国工商银行及中信银行融资，中国出口信用保险公司承保，中国航空技术国际工程有限公司承建，计划于2023年6月份竣工交付。

当地时间13点05分许，在安哥拉政府要员、安东尼奥·阿戈斯蒂尼奥·内图总统遗孀、多部门委员会成员、外交使团、空军军官、交通部项目管理团队、安哥拉机场管理公司（SGA）代表、安哥拉空管公司（ENNA）代表、安哥拉航空公司（TAAG）代表、中国承包商代表、安东尼奥·阿戈斯蒂尼奥·内图基金会和纪念馆成员以及安哥拉企业家、学者、学生代表等1200余人的共同见证下，安东尼奥·阿戈斯蒂尼奥·内图博士国际机场迎来了首架民航客机。安哥拉航空公司（TAAG）执飞的波音777-300客机在4F跑道平稳降落，标志着罗安达新国际机场建设完成了重大节点目标，安哥拉航空事业即将迎来新气象。

为庆祝这一历史性时刻，安哥拉空军组织苏-30战斗机低空贴地飞行、中国产K-8教练机编队拉烟飞行、直升机梯队飞行以及跳伞等表演。

在新机场航站楼B指廊举行的机组人员招待会活动上，国务部长兼总统民办主任、交通部长分别进行了发言讲话，对给予项目融资支持的中国融资机构表达感谢，对项目中国承包商的工作和努力给予充分肯定和高度评价，对项目建设进度和工程质量表示满意，并对新机场项目顺利完工投入运营提出了新的要求和希冀。

罗安达新国际机场设计为双飞行区，年吞吐量1500万人次，建成后将成为非洲最重要的枢纽机场之一。

作为项目的总承包商，中国航空技术国际工程有限公司努力克服疫情等客观因素影响，将在保质保量的前提下，力争早日完工项目，使得安东尼奥·阿戈斯蒂尼奥·内图博士国际机场尽快投入运营，提升安哥拉在国际社会的影响力，造福安哥拉人民，助力当地航空事业发展，为中安两国友好关系之桥梁添砖加瓦，做出积极贡献。

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