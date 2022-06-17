驻大阪总领馆举办第五届西日本地区中日友好交流大会

人民网大阪6月17日电 （记者岳林炜）16日，第五届西日本地区中日友好交流大会在大阪举行。本次大会以“着眼下一个50年，追求中日友好的更好发展”为主题，由驻大阪总领馆、大阪府日中友好协会共同主办，中日友好协会协办。

驻大阪总领事薛剑在代表主办方致辞时表示，本次大会时隔三年再次举办，是重温中日邦交正常化初心的一次回眸，更是探讨中日关系未来更好发展的重要契机。中日关系50年风雨兼程，留给我们诸多宝贵经验启示，也有不少值得深刻汲取的教训警醒。他指出，新形势下，民间地方层面开展中日友好工作应从以下五点着手：一是旗帜鲜明讲政治，主动自觉地多从政治角度思考问题、把握形势、推进工作；二是理直气壮话友好，主动摆脱“爱你在心口难开”的纠结，积极主动地站出来向公众讲清道理，逐步推动形成以正压邪的有利态势；三是深入基层接地气，进一步重心下沉走基层，真正实现“以民促官”，推动两国关系回暖向好；四是古为今用聚共识，深入挖掘两国民众共鸣点，让它形成拉近双方民众情感距离的强劲人文纽带；五是实事求是促理解，相互释放善意，坚持以诚相待。“中日友好、敬邻永安”，衷心期待中日双方按照习近平主席和岸田文雄首相去年通话时达成的重要政治共识，共同努力推动构建契合新时代要求的中日关系，将一个稳定、健康、强韧的中日关系带到下一个50年。

大阪府日中友好协会会长梶本德彦在致辞中表示，在实现邦交正常化的过程中，日本方面表示“痛感日本国过去由于战争给中国人民造成重大损害的责任,表示深刻地反省”，并承诺永远不再发动侵略战争。日中邦交正常化以来，两国各领域交流合作实现了质的飞跃。当前国际形势动荡复杂,但日中两国是搬不走的邻居，是一衣带水的邻国，具有一千多年的交流史，应秉持“求同存异”的精神，胸怀大局，面向未来。特别是从事民间交流的人士，不能被一时矛盾所左右，应立足长远，着眼未来，推动双方相互理解尊重，共同构建和平友好的下一个50年。

驻日本大使孔铉佑，前驻日大使、中日友好协会常务副会长程永华，前驻华大使、日中友好协会会长丹羽宇一郎在线发表主旨演讲。

孔铉佑表示，邦交正常化50周年是中日关系发展史上的重要里程碑，也是面向未来发展新的历史起点。新形势下，进一步发展中日友好需要双方牢牢坚定友好信念，将中日友好的旗帜坚定扛下去；积极弘扬友好正能量，共同反对一切破坏两国关系言行，悉心维护中日关系大局；巩固强化友好纽带，将两国地方、企业、民众更加紧密地联结起来，建立更多的沟通渠道，持续做大双方共同利益；发展传承友好事业，弘扬友好传统，结合形势变化积极创新活动方式，不断增进民心相知相通。衷心期待西日本地区各界友好人士以今天的交流大会为契机，凝聚起广泛共识和强大合力，不断推动中日友好事业再结硕果，为助力中日关系改善发展作出新的更大贡献。

程永华表示，中日邦交正常化半个世纪以来，中日关系取得举世瞩目的长足发展，业已形成“你中有我、我中有你”的紧密联系，成为利益交融最深、合作领域最广的双边关系之一。中日友好协会愿与日本各界一道，始终高举中日友好旗帜，精心筹划实施纪念活动，广泛开展人文交流，讲好中日友好故事，做大公约数、画好同心圆，汇涓涓细流为浪奔之涌、聚点点水滴成澎湃之势，共同引领新时期民间友好的新高潮，让中日友好理念深入人心、让中日友好旗帜代代相传。

丹羽宇一郎表示，邦交正常化给日中两国带来50年和平相处，这在邻国之间是极为罕见的，甚至可以载入吉尼斯纪录。日中和平相处五十年，加强民众交流、增进相互理解是关键所在。日中两国缔结众多友好城市，但彼此国情差异巨大，需要双方深入对方社会基层加强相互了解。

中日两国青年学生还分别表达了发挥青年力量为独特优势为中日友好作贡献的决心。大会以鼓掌表决方式通过了《第五届西日本地区中日友好交流大会宣言》。大阪总领馆公共外交顾问、首位在中国出道的日本流行歌手七穗（Na-Ho）在大会结束前用中日双语演唱2022年北京冬奥会和冬残奥会主题口号推广歌曲《一起向未来》。

大会现场还特别布置了中日邦交正常化50周年纪念图片展，80余幅图片回顾了中日关系50年发展历程，以及为两国友好事业作出贡献的领区已故友好人士事迹。

西日本地区各友好团体、政经学各界及中联部、中青联、妇联、友联会、社科院、宋基会等中国主要对日交流窗口部门，全国各地近四十个地方政府外办及友协代表等逾500人以线下或线上方式出席活动。

(责编：贾文婷、常红)