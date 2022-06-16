第21届“汉语桥”世界大学生中文比赛南非赛区决赛圆满结束

人民网约翰内斯堡6月15日电 （记者邹松）第21届“汉语桥”世界大学生中文比赛南非赛区决赛暨南非“华为杯”大学生中文比赛14日落幕。经过三轮激烈比拼，来自约翰内斯堡大学孔子学院的艾兰德和来自斯坦陵布什大学孔子学院的梅小爱获得本次比赛一等奖，她们将代表南非参加第21届“汉语桥”世界大学生中文比赛总决赛。

本次比赛的主题是“天下一家”，由南非各孔子学院、孔子课堂选送的12位优秀选手展开精彩角逐，他们逐一参与了知识问答、演讲、才艺三轮竞赛，国画、书法、舞蹈、歌曲、功夫、太极剑、皮影戏等极具中国文化特色的艺术形式得以展现。

本次比赛由中国驻南非大使馆主办，约翰内斯堡大学孔子学院承办。中国驻南非大使陈晓东，约翰内斯堡大学校长马瓦拉，亚太工程联合会主席黄维，华为南非有限公司副总经理陈侃等为比赛致辞。由来自南非、韩国、埃及等国的6位中外学者担任此次比赛的评委。出席本次比赛的嘉宾还包括中国驻约翰内斯堡总领事馆总领事唐中东，中国驻南非大使馆教育参赞李旭东以及南非各孔院院长等人。

陈晓东在致辞中表示，近年来，越来越多南非民众开始学习中文和中国文化，汉语的推广为推动中南各领域合作提供了重要助力。

黄维在致辞中说，天下一家是人类社会在任何时间、任何国家都应有的一个伟大的和谐理念，而新冠肺炎疫情让我们更加确信人类命运共同体的理念。

本次比赛的评委，来自韩国嘉泉大学全球经营学部的教授崔明哲赛后表示，选手们准备充分，比赛质量非常高，通过比赛可以看出中文热在南非持续升温。

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