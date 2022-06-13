雅万高铁四号梁场率先完成原计划箱梁架设任务

人民网雅加达6月13日电 （记者张杰）据中国铁路国际有限公司悉，当地时间6月13日，由中国国家铁路集团有限公司牵头，中国中铁四局承建的雅万高铁四号制梁场，顺利完成原计划的981榀箱梁架设任务，标志着四号梁场架梁取得了阶段性胜利。

全长142公里的雅万高铁全线共有3座梁场，其中由中铁四局承建的四号梁场，按照原定施工组织方案承担了981榀箱梁架设任务。四号梁场是中国高铁“海外第一梁”的诞生地，也是中国高铁“走出去”的首座海外“智慧梁场”。

施工期间，四号梁场统筹推进疫情防控和工程建设，加大施工组织力度，加强人员、机械设备保障，全体参建中印尼员工坚守岗位，日夜奋战，两运两架三班作业有序推进，以推进架梁为主线，施工现场“提、运、架”循环往复，率先顺利实现了原定981榀箱梁全部架设完成的重大节点。目前正按照最新施工组织计划要求积极推进雅加达方向的架梁延伸工作，争取尽早实现全线的线下工程完工。

雅万高铁是“一带一路”倡议和中印尼两国务实合作的标志性项目，也是我国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外落地的典范工程。最高设计时速350公里。项目建成后，雅加达到万隆的出行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟。

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