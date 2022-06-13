第五届国际工艺创新双年展在巴黎举行

人民网巴黎6月12日电 （记者刘玲玲）第五届国际工艺创新双年展9日至12日在法国巴黎临时大皇宫举行。4天时间里，来自33个国家的精美手工艺作品亮相展会，为观众带来了兼具美感和视觉冲击力的观展体验，也为各国手工艺专业人士打造了交流和对话的平台。

国际工艺创新双年展于2013年由法国艺术工会创办，每两年一届，是手工艺行业经济贸易平台。作为法国工艺美术界的权威机构，法国艺术工会通过严格和专业的甄选，为观众呈现了细腻考究、极富创造力与情感魅力的卓越作品。

本届展会上，由北京国际设计周有限公司和北京阁爱国际文化发展有限公司共同组织的中国展位上，展出了37件中国手工艺作品。竹编、陶瓷、木纹金、漆器、藏毯……形式多样的作品向观众展现出中国手工的艺术之美。记者在现场看到，前来参观的人们络绎不绝，他们或拍照留念，或同工作人员热情交流，展现对中国手工艺作品的浓厚兴趣。

据介绍，由法国艺术工会、北京国际设计周有限公司和北京阁爱国际文化发展有限公司三方合作的“锐新启物-国际工艺创新博览会”将于明年9月作为“北京国际设计周”重要组成部分在北京举行，将进一步推动不同国家手工艺行业间的交流，拉近艺术家和观众之间的距离。

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