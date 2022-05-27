中多合建首家孔子课堂揭牌仪式隆重举行

人民网里约热内卢5月26日电 （记者毕梦瀛 吴杰）当地时间5月26日，中国与多米尼克两国大学合建的首家孔子课堂揭牌仪式在多米尼克国立大学隆重举行。多米尼克总统萨瓦林夫妇、总理斯凯里特、教育部长艾尔弗雷德、工程部长拉维尔、中国驻多米尼克大使林先江及多米尼克国立大学校长彼得斯等嘉宾现场出席，中国国际中文教育基金会副理事长兼秘书长赵灵山、孔子课堂中方合作院校西安电子科技大学党委书记査显友以视频方式出席。

斯凯里特表示，多米尼克国立大学孔子课堂的成立是多中两国政府和民间友好的重要象征，不仅为多米尼克民众学习中文提供了重要机会，有利于推动多米尼克高等教育的国际化，也为多文化走入中国搭建了良好平台，衷心希望多中两国教育文化等领域不断深化合作。多米尼克年轻人对学习中文兴趣很浓，就连自己从未去过中国的小儿子也表达了学习中文的意愿，这是非常值得鼓励的事情。

林先江表示，中多两国是好朋友、好伙伴、好兄弟，自2004年建交以来，中多高层交往不断，各领域合作成果丰硕，人文交流逐步增多，两国人民的情感不断拉近，多国立大学孔子课堂的成立是中多两国教育语言文化交流中又一件具有里程碑意义的事件。希望在国立大学和西安电子科技大学的共同努力下，孔子课堂能够成为中多文化交流互鉴的良好平台和两国民心相通的友好桥梁。

艾尔弗雷德感谢中国一直以来对多教育领域发展的支持，祝贺孔子课堂正式挂牌成立，相信两国人文交流合作会不断加深。

彼得斯表示，很高兴与西安电子科技大学合作建立孔子课堂，这将为中多两国人文交流发挥重要作用，也将促进双方对两国历史和文化的了解与互鉴。

赵灵山表示，中国国际中文教育基金会将努力凝聚中外各方力量，共同支持孔子课堂发展，促进中多语言文化交流，打造更多特色语言文化交流合作项目。

査显友表示，愿与国立大学进一步加强友好合作，以中文教育为纽带，发挥西安电子科技大学专业优势，拓展其他领域人才培养和科研合作，助力中多友好。

致辞结束后，萨瓦林总统和林先江大使共同为孔子课堂揭牌。与会嘉宾还一同参观了孔子课堂教室和中国传统工艺品展览。

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