“国际茶日”数字科技博览会在教科文总部举行

人民网巴黎5月26日电（记者刘玲玲）“国际茶日”数字科技博览会于当地时间25日在位于巴黎的联合国教科文组织总部举行，以庆祝联合国“国际茶日”。来自中国、韩国、阿塞拜疆等10多个国家在博览会上展示本国优质茶品，联合国教科文组织高级官员、多国常驻联合国教科文组织官员、法国文化艺术界人士等100余人出席当天活动。

本次茶文化展示和交流活动主题为“茶香飘世界，同品一佳茗”，由联合国教科文组织协会委员会、法中文化艺术交流中心联合中国茶美学与茶科技发展中心、新华网“茶之道”栏目、中国茶文化国际交流中心共同举办。这是2019年11月27日第74届联合国大会宣布将每年的5月21日设为“国际茶日”后，首次在联合国教科文组织总部举办线下茶文化交流活动。

活动现场摆设了不同风格的展台，不同国家的茶文化各具风格，吸引嘉宾们驻足观看优质茶品，并交流品茶的心得。其中，中国参加展览活动的有“轻轻茶”、贡润祥茶膏、云南大千红古树红茶、贵州春秋茶、云南凰馨古茶和福鼎白茶六种优质的茶品。博览会现场还进行了精彩的茶艺表演。

中国常驻联合国教科文组织代表杨进在当天的活动中向大家介绍了茶叶在中国的历史，并表示中国茶文化的特点是其包容性和对话的开放性，在增进不同文化之间的交流方面起到非常重要的作用。茶叶超越了时间，超越了国界，被来自世界各地的人们深深喜爱。他同时说，茶文化将进一步推动不同文化间的理解，促进多元文化的繁荣，共筑世界和平。

中国茶美学与茶科技发展中心主任董晓欣在视频致辞中表示，中国是世界茶文化的发源地，也是世界茶文明的发祥地。茶文化展现着“平等、包容、互鉴、分享”的和平理念，更蕴含着博大精深的东方智慧。“以茶为媒，以茶会友”，茶建立了各国合作的纽带，也架起了国际和平的桥梁。

法中文化艺术交流中心主席佟爱明表示，“国际茶日”为茶产业的发展翻开了历史新篇章，也为中国同世界各国茶文化的共同交流、共同品鉴、共同发展、共同繁荣搭建了更大的舞台。我们愿同世界一道，推动茶业在全球的健康发展壮大，进一步加强茶文化的交流互鉴，共品茶香茶韵，共享美好生活。

除茶艺表演外，嘉宾们还共同观赏了中国乐器表演和合唱团中法双语歌曲演唱。

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