我赴刚果（金）维和工兵分队高标准完成孟加拉国宪兵营营区扩建任务

人民网约翰内斯堡5月13日电 （记者闫韫明）当地时间5月13日，经过12天的紧张施工，我第25批赴刚果（金）维和工兵分队高标准完成了孟加拉国宪兵营营区扩建任务，一流的工作标准和高效的施工作业得到了联刚稳定团工作人员和孟加拉国宪兵的一致称赞。

根据联刚团兵力调整部署计划，为解决孟加拉国宪兵移防兵员住房紧张问题，需要对其营区进行扩建。此次营区扩建包含新建板房、车库、洗漱间及道路硬化等任务。在接到工程命令后，我维和工兵分队立即派出8名官兵携带专业装备器材执行此项任务。

虽然施工地距离我维和分队营区距离仅有不到20公里，但是由于路况较差，往返至少需要1个多小时。因此，为了节省路途时间，加快工作进度，官兵们每天都早出晚归，中午就在施工地吃提前准备好的干粮，而后又继续进行作业。

“由于此项工程时效要求高，直接关系孟加拉国宪兵能否按时入住，我们克服材料供给不及时，天气变化无常等诸多困难，最终按时按质高标准完成营区扩建任务，展现了中国军人过硬素质和优良作风，也用实际行动赢得了外军的尊重和认可。”带队干部牛嘉明介绍说。

此外，因该营区老旧，加之长期高温暴晒和雨水冲刷，孟加拉国宪兵营基础设施损毁严重，存在较大安全隐患。在施工作业间隙，我维和官兵还额外高效完成了20米主干道路硬化、10立方米泥土回填、60平方米墙面刷新以及营房水电维修等任务，有效改善了孟加拉国宪兵的居住环境。

“感谢中国工兵，正是你们的辛苦付出，我们的居住环境才得到了很大的改善，我的士兵们都非常喜欢和满意！”验收结束后，孟加拉国宪兵营少校指挥长哈桑·普拉什对我维和官兵表示了衷心的感谢。

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