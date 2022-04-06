周恩来《雨后岚山》诗碑在日本京都揭幕

人民网京都4月6日电 （记者岳林炜）为纪念中日邦交正常化50周年，中日两国民间友好人士5日在京都岚山地区的大悲阁千光寺举办“周恩来《雨后岚山》诗碑”揭幕仪式。

周恩来青年时代曾留学日本。1919年4月，他在旅日回国前夕途经京都，造访岚山等地，写下《雨中岚山》和《雨后岚山》两篇诗作。为缅怀周恩来总理、纪念中日和平友好条约的缔结，周恩来《雨中岚山》诗碑于1979年4月在京都岚山地区的龟山公园落成。

本次揭幕的诗碑系《雨中岚山》诗碑的姊妹碑，两碑隔河相望。《雨后岚山》诗碑高112厘米，宽54.5厘米，诗碑上半部分镌刻着《雨后岚山》诗句节选，下半部分刻有建碑经过。

活动主办方日本周恩来和平研究所所长、日本法政大学名誉教授王敏表示，树立《雨后岚山》诗碑既是对先人的缅怀也是对后人不忘初心的鞭策，希望通过诗碑进一步加深中日之间的联系。周恩来总理亲属为揭幕式发来书面致辞表示，希望中日两国和平友好事业继往开来，继续发展。日本前首相福田康夫在书面致辞中说，“我的父亲福田赳夫很崇敬周总理，认为他最了解和理解日本。”他祝愿诗碑成为日中友好的原点。

中国驻大阪总领事薛剑、日本京都市市长门川大作应邀出席当天相关活动。

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