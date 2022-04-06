菲律宾总统杜特尔特出席中国援菲B-I桥通车仪式

人民网曼谷4月6日电 （记者赵益普）4月5日，中国政府援菲律宾比诺多-因特拉穆罗斯（B-I）桥举行竣工通车仪式，菲律宾总统杜特尔特和中国驻菲大使黄溪连共同参加仪式。B-I桥项目横跨马尼拉帕西格河，连接中国城和王城，通车后日均车流量将达3万辆。该项目由中国桥梁建设公司承建。

杜特尔特表示，B-I桥是菲律宾“大建特建”计划旗舰项目之一，也是2016年以来中国政府无偿援助菲律宾马尼拉的首批两座桥梁项目之一。2021年7月，埃斯特热拉-潘塔里恩（E-P）桥已实现通车，今天我们又迎来了B-I桥竣工通车。桥梁的建成进一步彰显了菲中两国务实合作成果，巩固了两国友好关系。

B-I桥项目是杜特尔特执政以来完成的第16个中菲政府间合作项目。施工期间，B-I桥最多时创造了300多个就业岗位，为当地员工累计提供技术转移培训2000多人次。该项目建设的大量材料、设备均在菲当地采购，创造直接GDP约24.7亿比索。

黄溪连表示，B-I桥的建成通车标志着“一带一路”倡议和“大建特建”计划对接取得新的重大进展，不仅将有力促进当地互联互通，推动菲经济和民生恢复，而且有利于增进民心相通，加深两国人民之间的信任与友谊。

马尼拉市长莫雷诺表示，双向四车道、路线全长约678米的B-I桥将解决马尼拉市，尤其是帕西格河两岸十分突出的交通拥堵问题，同时促进中国城和王城这两个历史悠久且繁华地区的贸易和商业流动。

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