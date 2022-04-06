中国援苏丹医疗队议定书续签仪式暨中国政府援苏医疗设备交接仪式举行

人民网喀土穆4月5日电 （记者苏航）4日，中国援苏丹医疗队议定书续签仪式暨中国政府援苏医疗设备交接仪式在苏举行。驻苏丹大使马新民、苏丹联邦卫生部长海萨姆分别代表中苏两国政府签署议定书及交接证书，中国（陕西）第36批援苏医疗队队长戴文学及苏联邦卫生部、外交部负责人等参加。

马大使表示，医疗卫生合作是中苏两国深厚友谊的生动见证。50年来，中国向苏丹派遣医疗队员累计1065人次，接诊病人超827万例，完成手术近22万台，填补了多个苏医学领域空白。新冠疫情发生后，中苏两国在携手抗疫中披肝沥胆，中国是首个向苏派遣抗疫医疗专家组的国家，是首个通过双边渠道向苏提供新冠疫苗援助的国家，援苏医疗队员积极投身当地抗疫，用无畏和担当展现中国医者的高尚情操。下阶段，中国愿进一步加强两国在医疗卫生领域的交流合作，提供更多疫苗援助，为帮助苏丹早日战胜疫情做出积极贡献。

马大使说，今天，我们向苏丹联邦卫生部移交中国政府在“中苏对口合作医院机制”下捐赠的首批医疗设备，衷心希望这些设备为提升苏丹公共卫生治理能力雪中送炭，为中苏人民友谊锦上添花。

海萨姆表示，50年来，中方援苏丹医疗队倾情帮助苏提升医疗卫生水平，赢得苏民众爱戴和信赖，苏方对此衷心感谢。在苏抗疫关键时刻，中方派医疗专家组来苏传授抗疫经验，向苏捐赠新冠疫苗和抗疫物资，苏方感念在心。今天，中国援苏医疗队议定书成功续签，中国政府援苏医疗设备成功交接，希望这成为苏中医疗卫生合作新的里程碑，开启苏中两国和两国人民友谊的新篇章。

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