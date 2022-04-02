墨西哥第一届生肖装饰大赛巡游亮相墨西哥

人民网瓜纳华托4月1日电 （记者彭敏） 伴随着阵阵锣鼓声和舞龙舞狮表演，墨西哥第一届生肖装饰大赛巡游于4月1日在瓜纳华托拉开序幕。本次大赛以生肖“虎”为主题，共有13个个人组和5个集体组游行选手进行沿街表演。选手们戴着各种虎形头饰、脸上涂满虎纹、身着虎服或者中国传统服装、有的身后还带着虎尾，在瓜纳华托市中心街道一边向周围居民和游客表演致意一边循循前进……

巨大的阿兹特克佩纳乔孔雀羽头饰中间镶嵌着虎头，身材魁梧穿着战服的名叫“瓜纳虎”的生肖装饰作品，获得了个人组第一名。创作者和表演者安东尼奥对记者表示，我是一名工程师，业余时间喜欢艺术创作，是瓜纳华托第五代手工艺品艺术家族传人，在看到装饰大赛通告后，我十分感兴趣，花费了一周时间设计了这套装饰服装，将墨西哥艺术技巧和中国文化元素融合在一起。”

“我的设计灵感来自中国网络小说人物，我喜欢看中国网络小说，从头饰到化妆到服装都是我自己根据中网络小说上人物的形象自己制作的。”装饰者阿拉瑟蕾对记者展示说，我的头饰上有很多中国传统红色绒线球，身上的中式服装由三种不同绸纱制成，可以呈现出飘逸感。

戴着虎头穿着虎服一身虎形装饰的梅拉丽俨然一只活脱脱的大老虎，在游行队伍中十分醒目，吸引了很多关注。她对记者表示，这个老虎是我自己设计制作的，所有材料都是可回收的环保材料，这个老虎形象象征着和平与爱，希望世界充满了和谐！

三年级的卡洛斯在学校里得知生肖装饰大赛的消息后，央求妈妈在网上查了中式汉服的样式并购买了丝绸布料手工制作了一套汉服。妈妈非常支持他，还和他一起用硬纸壳制作了虎形头套。卡洛斯骄傲的对记者说：“我们学校一到三年级所有学生都来参加这个活动了，但是只有我入选成为游行选手。”

最小的游行选手只有9个月，小小的多尔瑟穿着迷你虎衣，胖墩墩的脸上画着虎纹全程咬着手指不哭不闹萌酥了所有人的心。

瓜纳华托当地居民马努埃尔跟随着游行队伍不停地照相，他笑着对记者说：“游行选手的虎形装饰惟妙惟肖，每个作品都十分有创作想法和特色，我有4个孙子，我想把这些有意思的装饰表演展示给我的孙子们看。”

此次虎年生肖装饰大赛由驻墨西哥使馆、墨西哥中国文化中心、瓜纳华托州政府联合举办。瓜纳华托州文化厅长卡马雷纳表示，本次活动在“中墨建交50周年”和“迈向塞万提斯艺术节50周年”框架内举办，对增进两国人民的情谊意义非凡。

驻墨西哥使馆文化参赞庄丽肖表示，这是自疫情暴发两年多来，中国驻墨西哥使馆首次举办大型线下文化活动，希望本次活动为中墨文化交流再添浓墨重彩，进一步增进墨西哥民众对中国文化的理解和认知，进而丰富中墨全面战略伙伴关系的内涵。

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