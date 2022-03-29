新华社华盛顿3月28日电（国际观察）美国天价军费预算 穷兵黩武祸乱世界

新华社记者孙丁 熊茂伶 邓仙来

美国白宫28日向国会递交2023财年联邦政府预算申请，其中国防预算申请一项合计高达8133亿美元，被总统拜登称为史上美国对“国家安全最大投资之一”。

这是2月21日在美国首都华盛顿拍摄的白宫。（新华社记者刘杰摄）

分析人士指出，表面上看，美国提高军费预算与俄乌冲突、通货膨胀等因素相关，但究其根源在于美国好战习性以及过时的冷战思维。美国为维护霸权穷兵黩武，不仅祸乱世界，也将自己推向危险深渊。

天价军费

拜登政府公布的数据显示，国防预算申请总价值8133亿美元，其中7730亿美元划拨给国防部，403亿美元计划用于原子能防务活动以及其他防务相关活动。与2022财年比，划拨给国防部的新财年预算申请增加307亿美元，增幅约4%。

白宫递交的预算计划虽然通常不会是国会表决通过的最终版本，但内容上能够反映出白宫未来一年执政重点和目标。拜登在一份声明中说，要有资金确保美军是世界上装备和训练最好的军队。他还呼吁继续对乌克兰提供支持，满足其经济、人道主义和安全需要。

这是2021年8月3日在美国弗吉尼亚州阿灵顿拍摄的五角大楼。（新华社记者刘杰摄）

进入21世纪，美国军费开支不断攀升，后在2011年生效的《预算控制法》限制下有所回落，近些年再次进入增长轨道。美国智库昆西负责任治国研究会高级研究员威廉·哈通表示，华盛顿军事鹰派们一心想要增加美国军费，正好把俄乌冲突当作借口。前不久，美国国会参众两院40名共和党议员联名致信拜登，呼吁军费开支增长5%，理由是美国现在通胀严重，同时欧洲安全形势紧张。

美国匹兹堡大学客座法学教授丹尼尔·科瓦利克日前接受新华社记者专访时说，冷战结束后，美国军费开支依旧不加收敛，四处搞破坏，却长期拿不出钱修桥铺路改善国内基础设施、解决民生问题，可见美国政府并不是自己所说的“民有、民治、民享”。

谋利战争

美国军费开支相当一部分被用于支持本国海外军事行动。二战结束后，美国参与或发动了朝鲜战争、越南战争、海湾战争、阿富汗战争、伊拉克战争等主要战争，还通过扶植代理人、提供武器弹药等方式介入一系列武装冲突，造成大量人员伤亡以及人道主义灾难，一些国家至今还处在战乱中，重建遥遥无期。

2003年12月16日，美军在阿富汗中部的瓦尔达克省巡逻。（新华社记者王雷摄）

美国穷兵黩武，军费居高不下，很大程度是由军方、军火商及政客捆绑形成的“军工复合体”在背后作祟。美国一些智库和媒体也经常同“军工复合体”一唱一和、同流合污，来塑造战争叙事、煽动并引导舆论。

早在1961年，美国前总统德怀特·艾森豪威尔在卸任演讲中就曾敲响警钟，提醒不要让“军工复合体”获得不该有的影响力。然而几十年过去，美国“军工复合体”非但没有受到制约，反而深度渗透到外交和国家安全决策中，成为盘根错节的庞大利益集团，军火商大发战争财，政客攫取政治资本，一些“吃战争饭”的学者、记者更是“名利双收”。

科瓦利克指出，美国军火商通过战争赚得盆满钵满。俄乌冲突期间，美国向乌克兰以及周边一些国家输送大量武器，却没有积极推动和谈，这是因为只要冲突继续，美国军火就不愁没有买家，战争持续时间越长，军火商获利就越多。

维护霸权

纵观历史，美国通过战争实现独立、扩张版图、确立国际地位、提升影响力等目标。冷战结束后，美国成为世界上唯一超级大国，可美国并不满足，不断寻求维护和巩固霸权，痴迷于扩大军事存在、提升武力，耗费巨大人力物力财力。在美利坚大学历史学教授彼得·库兹尼克看来，战争是美国全球议程的一部分，美国通过战争维护霸权，没有敌人就创造敌人。

昆西负责任治国研究会去年发布的一项研究结果显示，美国在海外80个国家和地区设有750个军事基地，几乎是美国驻外使领馆和使团数量的3倍，每年运行成本或高达550亿美元。自2001年开始，这些海外军事基地支持美国在至少25个国家发动战争或军事行动。美国对外战争史研究学者戴维·瓦因等研究人员认为，海外军事基地的存在降低了美国进行军事干预的难度，成为地缘政治紧张的一大源头。

与此同时，美国在军事能力上追求保持与同时期对手的“绝对优势”，在武器装备研发上几乎“烧钱”不眨眼。最新军费预算申请中，采购研发计划支出高达2760亿美元，创五角大楼历史新高。

美国国会众议院军事委员会主席亚当·史密斯曾严厉批评五角大楼过去20年的采购流程，称之为“一场彻底的灾难”。史密斯曾表示，美国一直寻求军事压倒性优势不可能也不可取，这容易释放错误信号，让美国陷入新的冷战。

(责编：于洋、杨牧)