人民网北京3月29日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：近日，欧洲政策中心、英国皇家国际事务研究所、卡内基欧洲中心等智库发表文章，对乌克兰危机进行反思。发言人对此有何评论？

汪文斌：我注意到，随着乌克兰危机的影响日益漫延外溢，欧洲战略界出现一些理性思考的声音。

比如，有的指出，制裁不是结束战争、构建欧洲安全秩序的出路。要想战争以和解方式结束，诉诸外交手段才是正道。面对俄罗斯这个搬不走的邻居，管理与俄关系是欧盟当前必须应对的首要挑战。欧洲安全规则应由欧洲人主导制定，不可能将俄方排斥在外。欧盟领导人应当真正聆听并认真对待俄方的关切和诉求。

还有的指出，要解决乌克兰问题就必须关注所有相关国家的安全利益。要解决当前的危机，俄罗斯和乌克兰双方都应该从实际出发，重视合理的安全关切。

中方始终主张，对话谈判才是化解危机最现实可行的方式，谋求共同、综合、合作、可持续的安全才可能实现欧洲和世界的长治久安。不断扩大战争、无限升级制裁只会让问题更加复杂，让世界付出更大代价。当前形势下，各方应积极鼓励、支持俄乌谈下去，谈出结果，谈出和平。要摒弃非黑即白的情绪化做法，理性审视乌克兰危机的深层次根源。要避免鱼死网破的极端化做法，为政治解决乌克兰危机创造有利条件。要防止点火浇油的渔利式做法，让国际社会的共同利益战胜个别国家的私利。

中方愿同国际社会一道，继续为缓和局势、化解危机、重建和平而努力。

塔斯社记者：俄罗斯外长拉夫罗夫将于3月31日访华并出席阿富汗邻国外长会。你能否介绍会议日程？访问期间，中俄双方是否将举行双边会晤？

汪文斌：我昨天已经介绍了中方将主办第三次阿富汗邻国外长会的相关消息，没有其他内容需要补充。

总台央视记者：据了解，第三次阿富汗邻国外长会期间，还将举行阿富汗问题“中美俄+”磋商机制会议。你能否介绍有关情况？中方对会议有何期待？

汪文斌：经各方协商，在3月30日至31日安徽屯溪举行的第三次阿富汗邻国外长会期间，将召开阿富汗问题“中美俄+”磋商机制会议。中国外交部阿富汗事务特使岳晓勇大使将主持会议，美国、俄罗斯、巴基斯坦三国阿富汗问题特别代表将出席。王毅国务委员兼外长将集体会见各方与会代表。

中美俄巴都是在阿富汗问题上有重要影响的国家。我们期待通过这次会议，与第三次阿邻国外长会形成积极呼应，进一步凝聚各方在阿富汗问题上的共识，推动地区国家和国际社会加大对阿富汗和平重建的支持，帮助阿富汗早日实现和平、稳定与发展。

《澳门月刊》记者：28日，美国国会参院批准“美国竞争法案”替代修正案。该法案针对中国，旨在提升美国在经济、国家安全和外交领域竞争力。中方对此有何评论？

汪文斌：中方此前已多次对美国类似涉华法案表明立场。相关法案涉华内容罔顾事实，渲染“中国威胁论”，鼓吹开展对华战略竞争，充斥着冷战零和思维，与中美两国各界希望加强交流合作的普遍愿望背道而驰，中方对此坚决反对，将坚定捍卫自身利益。

美国怎么发展是美国自己的事。作为世界头号经济体，美方应该做的是维护包括半导体产业在内的全球产业链供应链的稳定，而不是动不动拿中国说事，把中国当“假想敌”。

塔斯社记者：据路透社报道，中国外交部本月召见了中石化、中石油、中海油三家国有能源巨头的官员，审查其与俄罗斯合作伙伴的商务关系和当地业务。一名消息人士称，外交部敦促他们不要轻率地购买俄罗斯资产。中方对此有何评论？

汪文斌：我不了解你提到的情况。我愿重申，中俄一贯在相互尊重、平等互利的基础上开展正常的经贸合作。

湖北广播电视台记者：据报道，一名中国赴澳大利亚留学生在悉尼国际机场入境时遭澳方无端盘查，后被遣返。发言人能否证实？对此有何评论？

汪文斌：近期，澳大利亚边境执法人员数次针对中国赴澳留学人员入境悉尼进行无端盘查，检查手机及个人物品，并将中国高校组织军训认定为所谓的“军事训练”，以隐瞒所谓“军事训练”经历为由取消签证并遣返。澳方行为严重损害中国赴澳留学人员的正当合法权益。中国外交部和驻澳使领馆已向澳方提出严正交涉，驻澳使领馆已于第一时间向中国相关留学生提供了领事协助。

澳方有关做法与中澳人文交流互利共赢的本质背道而驰。我们敦促澳方停止这种损人不利己的做法，为中澳人文交流与教育合作营造良好氛围，提供必要条件。中方将坚定维护中国赴澳留学人员的正当合法权益。

塔斯社记者：周一，五角大楼向国会提交了一份机密的国防战略。根据美国国防部公布的这份国防战略，中国被描述为美国“最重要的战略竞争对手”，俄罗斯是“严重威胁”。中方对此有何评论？

汪文斌：美方上述国防战略报告充满冷战和阵营对抗思维。中俄是两个大国，美国企图遏制打压中俄的图谋是不会得逞的。美方应当反思自己在乌克兰危机中应当承担的责任，对制造假想敌、无视他国正当安全关切、挑动集团对抗的做法进行检讨和纠正。我们敦促美方认真落实美国领导人作出的不寻求同中国打“新冷战”、不寻求改变中国体制、不寻求通过强化同盟关系反对中国、不支持“台独”、无意同中国发生冲突等表态，与中方一道努力，找到新形势下中美相互尊重、和平共处、合作共赢的正确相处之道。

彭博社记者：美国正在调查一些将成品出口至美国的中国太阳能设备制造商是否通过将零件运往亚洲其他国家进行组装以逃避关税。外交部对此有何评论？

汪文斌：你提到的具体情况我不了解。我想强调的是，美方大搞贸易保护主义，将对国际产业链供应链稳定和全球应对气候变化合作造成干扰和破坏，最后只会反噬自己、损害自身利益。我们敦促美方停止对中国企业的无理打压。中方将采取一切必要措施维护中国企业的正当合法权益。

《环球时报》记者：据报道，台湾方面称，美国国家民主基金会（NED）会长威尔逊于27日至30日率团访台。双方宣布于今年10月在台北举办“世界民主运动”全球大会。发言人对此有何评论？

汪文斌：美国国家民主基金会号称“第二中情局”。这个组织自称“非官方、非营利”，实际上却长期受美国国会和白宫资助，打着所谓“民主”旗号在世界各地从事价值观渗透、颠覆破坏别国政权、煽动反政府运动等不光彩的勾当。近年来，“橙色革命”、“茉莉花革命”、香港修例风波、泰国的反政府示威等多国多地发生的颜色革命、局势动乱和暴力事件的背后都有这个组织的身影。这个组织长期勾连多个国家的反政府团体，实际上是美方干涉别国内政、服务自身私利的工具。

该组织长期同“东突”“港独”“藏独”势力勾连，资助和操控形形色色的反华示威抗议活动，还是诸多涉华谎言谣言的主要制造者和传播者之一。该组织官网的公开数据显示，仅2020年一年，该组织就向近70个涉华项目提供了1000多万美元，用于推动各类危害中国政治社会稳定的活动“落地”。2004年到2020年的十多年间，该组织向各类“东突”组织提供了875.83万美元的资金，是挑动、资助反华分裂活动的“专业户”和“大金主”。

这个组织的负责人现在打着所谓“民主”的幌子前往中国台湾地区，葫芦里卖的，不是民主的良方，而是鼓动分裂的毒药。我们要正告美方，以“民主”为旗号替“台独”势力站台、服务“以台制华”战略的图谋，过去没有得逞，现在和将来更不可能得逞。去年美方举办的所谓“领导人民主峰会”惨淡收场。如果美方还想再借民主之名搞支持“台独”的政治操弄的话，只会遭到更大的失败。

我们也要正告民进党当局，“民主”不是“台独”的“挡箭牌”，更成不了“台独”分子的“护身符”。顺应包括台湾同胞在内的14亿中国人民期盼祖国统一的民心民意，这才是真正的民主之道。民进党当局假民主、真谋独的政治操弄只会将台湾民众推向灾难的深渊，必将遭到历史的清算。

路透社记者：你能否确认中方是否正式邀请了美国国家安全运输委员会派人来华参与调查航班坠毁事故？如相关人员来华需要隔离，将隔离多少天？

汪文斌：我昨天已经回答过这个问题，你可以查阅。

彭博社记者：所罗门群岛总理周二表示，中所安全协议的签署已准备就绪，并否认媒体报称所罗门群岛迫于压力允许中国在所建设海军基地。外交部对此有何评论？

汪文斌：我们已经多次阐明，中国和所罗门群岛这两个独立的国家开展正常的执法安全合作，符合国际法和国际惯例，有利于所社会稳定和长治久安，也有利于增进地区国家的共同利益，无可指摘。我们希望相关国家切实尊重所方主权，尊重所方自主作出的决定，而不是居高临下地要求所方做什么或不做什么。

(责编：于洋、刘慧)