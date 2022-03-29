据报道，台湾方面称美国国家民主基金会会长威尔逊于3月27日至30日率团访台，双方宣布于今年10月在台北举办所谓“世界民主运动”全球大会。对此，外交部发言人汪文斌3月29日在例行记者会上表示，美国国家民主基金会号称“第二中情局”，这个组织自称“非官方、非盈利”，实际上却长期受美国国会和白宫资助，打着所谓“民主”旗号在世界各地从事价值观渗透、颠覆破坏别国政权、煽动反政府运动等不光彩的勾当。

汪文斌表示，近年来，“橙色革命”，“茉莉花革命”，香港“修例风波”，泰国此前的反政府示威等多国多地发生的颜色革命、局势动乱和暴力事件的背后都有这个组织的身影。这个组织长期勾连多个国家的反政府团体，实质上是美方干涉别国内政、服务自身私利的工具。

汪文斌说，该组织长期同“东突”“港独”“藏独”势力勾连，资助和操控形形色色的反华示威抗议活动，还是诸多涉华谎言谣言的主要制造者和传播者之一。该组织网站公开的数据显示，仅2020年一年，该组织就向近70个涉华项目提供了1000多万美元，用于推动各类危害中国政治社会稳定的活动“落地”。2004年到2020年的10多年间，该组织向各类“东突”组织提供了875.83万美元的资金，是挑动、资助反华分裂活动的“专业户”和“大金主”。“这个组织的负责人现在打着所谓‘民主’的幌子前往中国台湾地区，葫芦里卖的不是民主的良方，而是鼓动分裂的毒药。”

“我们要正告美方，以‘民主’为旗号替‘台独’势力站台，服务‘以台制华’战略的图谋过去没有得逞，现在和将来更不可能得逞。去年美方举办的所谓‘领导人民主峰会’惨淡收场，如果美方还想再借民主之名搞支持‘台独’的政治操弄的话，只会遭到更大的失败。”汪文斌说。

“我们也要正告民进党当局，‘民主’不是‘台独’的‘挡箭牌’，更成不了‘台独’分子的‘护身符’。”汪文斌说，顺应包括台湾同胞在内的14亿多中国人民期盼祖国统一的民心民意，这才是真正的民主之道。民进党当局假民主真谋独的政治操弄，只会将台湾民众推向灾难的深渊，必将受到历史的清算。（记者董雪、伍岳）

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