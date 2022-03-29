新华社北京3月29日电 （国际观察）布林肯赴中东求支持恐难如愿

新华社记者辛俭强

正在中东地区访问的美国国务卿布林肯28日在以色列南部的斯代博克同以色列外长、阿联酋外长、巴林外交大臣、摩洛哥外交大臣、埃及外长举行会谈。27日，布林肯还分别在耶路撒冷和约旦河西岸城市拉姆安拉与以色列总理贝内特和巴勒斯坦总统阿巴斯会见。

分析人士指出，面临急剧变化的国际形势，美国急欲改善同中东盟友和伙伴的关系，以获得在俄乌冲突、伊核协议谈判、国际油价以及一些地区问题上的理解与支持，但仅通过一次访问恐怕很难达到这些目的。

外长会议成果有限

据以色列媒体报道，布林肯与5国外长在会议中讨论了巴以关系、伊核协议和俄乌冲突等地区和国际热点问题。在会后举行的联合记者会上，以色列外交部长拉皮德说，此次会晤具有“创造历史”的重要意义，今后将每年举办一次，拟邀请巴勒斯坦方面加入。

在以色列与地区阿拉伯国家关系方面，拉皮德说，各方已在宗教包容、经济、技术、安全和情报合作的基础上构建新的伙伴关系。布林肯表示，美国将继续帮助盟友应对地区共同挑战，大力支持地区改革进程。4个阿拉伯国家的外长强调推进巴以和平进程的重要性，重申对“两国方案”的坚定支持。此次会议遭到了巴勒斯坦的批评，巴勒斯坦外交部27日发表声明指出，以色列正在利用伊核问题分散国际社会对巴以问题的关注。

这是以色列首次作为东道主，邀请多个阿拉伯国家举行外长级会晤。分析人士指出，如此规模的以色列-阿拉伯国家外长级会议在历史上尚属首次，但外长会结束后并没有发表联合声明，也没有提出实质性措施，会议的象征意义大于实际意义。

伊核谈判蒙阴影

分析人士指出，布林肯此次中东之行的目的之一是让美国在该地区的盟友对伊核谈判进展感到“放心”。以色列媒体认为，这表明美国的中东盟友伙伴对伊核协议相关方谈判前景的强烈焦虑。以色列担心，协议一旦达成将没有足够的保障措施来阻止伊朗发展核武器。一些中东国家则认为，解除经济制裁将使伊朗能够在整个地区加强军事活动。

为了给地区盟友一颗“定心丸”，布林肯承诺“永远都不允许伊朗获得核武器”，并誓言与以色列合作，打击伊朗在该地区的“侵略行为”。与此同时，美国伊朗问题特使罗伯特·马利27日表示，他不确信伊核谈判将很快达成协议。他还在美方会否把伊朗伊斯兰革命卫队移出恐怖组织名单的问题上含糊其辞，称不论美方是否那么做，对伊朗伊斯兰革命卫队的其他制裁都将继续。

伊核协议相关方2021年4月开始在维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。今年3月11日，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利宣布，谈判由于“外部因素”暂停。

对于谈判最后阶段剩下的问题，伊朗方面提出明确要求，坚决维护伊朗国家利益，要求美国必须将伊朗伊斯兰革命卫队从恐怖组织名单中去除，承认伊朗拥有和平利用核能的权利，保留伊朗在地区的影响力。

分析人士指出，美方是当前伊核问题的始作俑者，在维也纳谈判中不断“变脸”，如今在谈判距离破局仅剩“临门一脚”之时，美方不负责任的表态再次给谈判前景蒙上阴影。

关系改善难实现

布林肯26日抵达以色列，27日分别与以色列总理和巴勒斯坦总统举行会见，28日与以色列、阿联酋、巴林、摩洛哥、埃及等国外长举行会晤。据报道，接下来他还将访问摩洛哥和阿尔及利亚等国。

分析人士指出，自拜登政府上台以来，美国继续从中东“战略收缩”，试图将战略重心尽快转向亚太。然而，由于拜登政府并未太多顾及中东盟友的核心利益和关切，导致美国同盟友龃龉不断，信任受损，裂痕不断加大。伴随美国的“战略收缩”，中东国家的外交政策自主性也越来越强，中东地区正面临新一轮政治格局调整。

对于俄乌冲突，美国希望得到中东盟友和伙伴的支持，但中东国家普遍没有追随美国“选边站队”，而是选择保持谨慎中立立场。面对国际油价波动，拜登多次要求与沙特、阿联酋等国领导人通电话，以促使其增加石油产量从而遏制美国国内飙升的燃油价格，但通话要求都遭到拒绝。

美国《纽约时报》刊文称，拜登政府上台以来，中东地区不再是美国外交的重心。这已使美国与阿联酋关系降温，而对俄政策的分歧成为两国关系受损的最新信号。有分析指出，海湾国家出于自身考虑，对增加产能的要求回应冷淡。近年来美国在中东地区的诸多不负责任做法，增加了中东国家不安全感，仅凭布林肯一次访问很难真正改善美国与中东盟友和伙伴的关系。（参与记者:吕迎旭、王卓伦、邓仙来）

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