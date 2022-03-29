新华社巴黎3月28日电（记者陈晨 唐霁）中国驻法国大使馆28日为获得2020年度中国国际科学技术合作奖的两位法国科学家举行颁授仪式。

当天，中国驻法国大使卢沙野代表中国政府向国际著名血液学家、法国医学科学院院士、法国工程院院士、中国工程院外籍院士雅克·卡昂和聚变波加热领域著名专家、国际热核聚变实验堆组织工程部总负责人阿兰·贝库莱颁发2020年度中华人民共和国国际科学技术合作奖奖章和证书。

卢沙野致辞表示，两位法国科学家与中国科学家开展合作研究，浇灌了中外科技交流合作的友谊之花，并结出累累硕果。向两位科学家授予国际科学技术合作奖体现了中国政府对其为中法科技交流合作所做贡献的高度肯定，也表达了中国人民对法国友人的崇高敬意。他还说，展望未来，中方愿与法方一道继续推动科技交流合作，让更多合作成果造福两国和两国人民，为促进全球科技事业发展、增进全人类共同福祉做出新的更大贡献。

两位获奖科学家分别在答谢辞中感谢中国政府授予奖项，分享了他们在各自科研领域与中国科学家共同努力的美好回忆，并表达了为人类未来持续做好国际交流合作的美好愿望。

中国国际科学技术合作奖设立于1994年，是中国国务院设立的国家级年度奖项，专门颁授给对中国科学技术事业做出重要贡献的外国专家或组织。2021年11月3日，中国国务院决定授予包括雅克·卡昂和阿兰·贝库莱在内的8名外国专家和国际热带农业中心2020年度中华人民共和国国际科学技术合作奖。由于疫情原因，该年度奖项由中国政府委派中国驻外使馆在有关驻在国颁授。

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