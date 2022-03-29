新华社明斯克3月29日电（记者鲁金博）第29届明斯克国际书展27日在白俄罗斯首都明斯克闭幕，中国参展图书受到参观者欢迎。

中国出版联合展台集中展示了国内79家出版社的874种、超过3000册图书，包括主题类、文学类、社科类、传统文化、少儿类、语言学习等6大类别。

中国展台负责人柳巴尔斯卡娅说，对中国展台感兴趣的人群有学生，他们前来寻找字帖、中文课本；也有汉学家，他们希望看到最新的汉学成果作品。

书展期间，中国参展方举办了主题图书白俄语版新书发布会、白俄语版《极简中国史》《国泰民安国庆面》等新书推介会。

此外，俄语版《让我隔空抱抱你——镜头下的人民战“疫”纪实》等讲述中国抗疫故事图书，让读者深入了解中国在抗击疫情方面取得的重要成绩，增强共同战胜疫情的信心。多语种版《图像中国建筑史》《一带一路：从愿景到行动》等图书，向读者展示了中国近年经济社会发展历程。

书展期间，中国参展方还现场组织中国“木板印刷”文化体验活动，顾客可以现场印刷自己的生肖属相，或者中文“福”字留作纪念，受到参观者欢迎。

参展俄语图书《中国》作者普列斯卡切夫斯卡娅说，她在图书中记录了自己在中国生活期间在白俄罗斯媒体发表的所有文章，介绍了中国文化，以及最新的中国经济、社会、文化发展情况。她希望人们能了解中国最新的发展面貌。

明斯克国际书展每年举办一次，在东欧和独联体国家有广泛影响。本届书展于23日至27日举办，来自12个国家200余个出版机构参展。

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