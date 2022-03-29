人民网布鲁塞尔3月28日电 （记者张朋辉）联合国人权理事会第49届会议正在瑞士日内瓦举行。日前，中国多家社会组织以书面发言方式参会，积极讲述中国在促进民族地区繁荣发展、保障妇女儿童权利以及推动世界人权与民主事业进步等方面的成功实践，为完善全球人权治理贡献中国智慧和方案。

以人民为中心，促进民族地区繁荣发展

中国西藏文化保护与发展协会代表指出，党的十八大以来，通过精准施策、精准帮扶，西藏打赢脱贫攻坚战，历史性地消除了绝对贫困。目前西藏已脱贫人口年人均可支配收入突破1万元。

中国少数民族对外交流协会代表强调，近年来，中国不断完善民族地区体育设施、发展民族地区体育事业、大力培养各民族体育人才、定期举办全国少数民族传统体育运动会等赛事活动，促进了各民族交往交流交融，推动了全民健身事业发展，提升了各族群众的获得感和幸福感。在北京冬奥会中国体育代表团176名运动员中，有来自藏族、维吾尔族、回族等9个少数民族的运动员共20人，占运动员总数的11.36%，成为各民族共同团结奋斗共同繁荣发展在体育文化事业领域最真实的写照。

反对“双标”，坚持和发展全过程人民民主

中国国际交流协会代表认为，美国等一些国家将人权武器化、工具化，以双重标准评判自身和其他国家的人权状况，动辄以人权为借口滥施单边制裁，干涉其他国家内政，严重侵害其他国家民众的生存权、发展权，严重阻碍国际人权事业发展的进程。事实证明，民主是全人类共同价值，人权是各国人民的共同追求。民主促进人权，人权彰显民主，两者密不可分。中国的全过程人民民主不仅坚持人民当家作主，确保中国人权事业取得辉煌成就，也丰富了人类政治文明形态，为世界人权事业发展作出重大贡献，应当予以坚持和发展。

推动性别平等和女性赋权，助力妇女事业高质量发展

北京青爱教育基金会代表指出，中国始终高度重视促进性别平等和妇女事业发展。新中国成立70多年来，在中国共产党的坚强领导下，妇女平等依法行使民主权利、平等参与经济社会发展、平等享有改革发展成果，获得感、幸福感、安全感与日俱增。

友成企业家扶贫基金会代表表示，中国社会组织在政府、企业的支持下，通过电商技能培训等方式加强农村女性能力建设，提升她们在农业农村发展事业中的参与度，助力乡村振兴战略实施。

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