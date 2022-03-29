人民网布鲁塞尔3月28日电 （记者张朋辉）联合国人权理事会第49届会议开幕以来，多家国内社会组织以线上方式踊跃参会，围绕在疫情背景下促进和保护人权、推动可持续发展、加强少数民族文化保护等发出有力民间声音，产生广泛积极反响。

中国人民对外友好协会会长林松添表示，不断增加本国全体人民和世界各国人民的获得感、幸福感、安全感是世界人权事业的应有之义和共同追求。中国始终坚持以人民为中心的人权理念，切实维护人民的生存权和生命健康权，让14亿多中国人民一个都不少地摆脱了贫困，是幸福指数最高的国家。世界上最大的发达国家天天对外讲人权，却任由近百万民众在疫情中死亡，如此国家的人权是什么，答案不言自明。

中国人权发展基金会、友成企业家扶贫基金会等代表发言，介绍疫情背景下开展公益活动、普及人权知识、积极推动中国人权事业发展等情况，尤其是运用科技手段为偏远乡村青年教师提供线上培训、让农村学生享有高质量教育资源的经验做法，强调人民幸福生活是最大的人权，发展是实现人民福祉的关键。

中国少数民族对外交流协会维吾尔族代表结合自身经历，介绍新疆经济社会发展和打击恐怖主义、极端主义情况，用事实和数据坚决驳斥美西方涉疆谎言谣言。中国西藏文化保护与发展协会、中国藏学研究中心代表发言，全面介绍西藏在非物质文化遗产保护、博物馆事业发展等方面取得的显著成就。

北京平澜公益基金会、北京手工艺术协会等介绍新冠肺炎疫情暴发以来，其在多国开展疫情防控培训和人道主义救援等工作的情况，呼吁国际社会切实维护和平，共同推进文明家园的建设。

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