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美国多地报告禽流感疫情

2022年03月29日14:13 | 来源：新华网
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新华社洛杉矶3月28日电（记者谭晶晶）美国农业部28日公布的最新数据显示，今年2月以来，美国多个州已累计有近80家商业养殖场等场所暴发高致病性禽流感疫情；今年以来还监测到近500起野生鸟类禽流感感染事件。美国媒体说，这是美国自2015年来暴发的最严重的高致病性禽流感疫情。

美农业部表示，野生鸟类感染高致病性禽流感病毒可能不会出现症状，但它们在迁徙时可能将病毒传播到新的地区，并使家禽感染病毒。目前监测到的野生鸟类感染病例主要由对禽类有高致病性的H5N1型病毒引起。

美国疾病控制和预防中心称，近期发现的高致病性禽流感疫情不会对公众健康造成直接影响。目前美国尚未发现人感染禽流感病毒的病例。不过，尽管禽流感病毒对公众健康造成的风险较低，但可能使养殖场工人等某些群体暴露于病毒环境的几率增加。

美农业部26日发布消息说，在明尼苏达州的两处养殖场发现高致病性禽流感疫情。美农业部动植物卫生检疫局正与该州卫生部门合作，对受影响的场所进行隔离，减少这些场所的禽类数量，以控制病毒传播。这些场所的禽类不会进入食品供应系统。

(责编：艾雯、徐祥丽)

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