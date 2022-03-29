中国驻法国使馆举行国际科技合作奖颁奖仪式

人民网巴黎3月29日电（刘玲玲、方可圆）当地时间28日上午，中国驻法国使馆举行2020年度国际科技合作奖颁奖仪式，以表彰在中外科技合作与交流中作出重要贡献的外国专家和组织。中国驻法大使卢沙野代表中国政府向国际著名血液学专家雅克·冈教授与聚变波加热领域著名专家阿兰·贝库雷教授颁发2020年度中华人民共和国国际科学技术合作奖奖章和证书。法国国民议会前议长贝尔纳·阿夸耶、生物梅里埃公司创始人阿兰·梅里埃以及法国前总统高教科技顾问贝尔纳·贝洛克也出席了此次活动。

卢沙野大使在致辞中向获奖者表示热烈祝贺，他表示，数十年来，以雅克·冈教授和阿兰·贝库雷教授为代表的各国专家，积极投身到中国科技事业，以睿智的头脑、真挚的情感、渊博的学识和辛勤的耕耘，与开展合作研究的中国科学家一起，浇灌了中外科技交流的友谊之花，并结出累累硕果。

卢大使指出，科学无国界，创新无止境。科学技术是人类的伟大创造性活动，人类历史上很多科技创新成果，都是在开放、交流、合作的环境中培育出来的，进而造福世界。今天，面对新冠肺炎疫情影响广泛深远、世界经济陷入低迷期，以及气候变化等全球性挑战，人类比以往任何时候都更需要加强科技开放合作，携手前行、共克时艰。

卢大使强调，改革开放40多年来，中国既是科技开放合作的受益者和参与者，也是国际科技进步的贡献者和推动者。我们始终积极融入全球创新网络，推动中国科技界和世界各国科学家在科技及相关领域的交流合作。面向未来，中国将以更加开放的思维和更加务实的举措推进国际科技交流合作，在开放合作中与各国实现互利共赢，相互理解、相互尊重、相互信任，切实肩负起构建人类命运共同体的科技创新使命。

卢大使说，法国是首个与新中国建交的西方大国，也是首个与新中国签署政府间科技合作协定的西方大国。40多年来，“敢为人先”的中法科技合作不断深入，从最初的一般性人员交流，到以中法先进研究计划等为主要载体的基础研究和高技术领域的项目合作，再到重大科技工程项目合作和现今重要科技领域合作研究平台共建，为两国科技、经济与社会发展以及科研能力的提升发挥了重要作用，有力地支撑了双边关系高水平发展。

雅克·冈教授表示，很荣幸获得中华人民共和国国际科学技术合作奖。他在获奖感言中深情回顾了几十年来与中国专家学者及科研机构密切合作的经历，并诚挚希望中法两国在科技领域的友好合作能够代代相传，共创美好未来。

阿兰·贝库雷教授表示，非常感谢中国政府授予其中华人民共和国国际科学技术合作奖。他指出，科技能够跨越历史、文化和经济方面的鸿沟，拉进各个民族间的距离。中法两国科研人员之间的紧密联系促进了两国人民之间的友好交往，加深了彼此的友谊，从而得以携手应对全球性挑战。

中华人民共和国国际科学技术合作奖是中国国务院于1994年设立的国家级年度奖项，授予对中国科学技术事业作出重要贡献的外国专家或组织。2021年11月3日，中国国务院决定授予包括雅克·冈教授与阿兰·贝库雷教授在内的八位外国专家2020年度中华人民共和国国际科技合作奖。

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