新华社日内瓦3月28日电 联合国人权理事会第49届会议目前正在瑞士日内瓦召开。中国多家社会组织连日来以线上方式踊跃参会，围绕在疫情背景下促进和保护人权、推动可持续发展、加强少数民族文化保护等发出有力民间声音，产生广泛积极反响。

中国人民对外友好协会会长林松添表示，不断增加本国全体人民和世界各国人民的获得感、幸福感、安全感是世界人权事业的应有之义和共同追求。中国始终坚持以人民为中心的人权理念，切实维护人民的生存权和生命健康权，让14亿多中国人一个都不少地摆脱了贫困。世界上最大的发达国家天天对外讲人权，却任由近百万民众在疫情中死亡，如此国家的人权是什么，答案不言自明。

来自中国人权发展基金会、友成企业家扶贫基金会等组织的代表发言，介绍疫情背景下开展公益活动、普及人权知识、积极推动中国人权事业发展等情况，尤其是运用科技手段为偏远乡村青年教师提供线上培训、让农村学生享有高质量教育资源的经验做法，强调人民幸福生活是最大的人权而发展是实现人民福祉的关键。

中国少数民族对外交流协会维吾尔族代表结合自身经历，介绍新疆经济社会发展和打击恐怖主义、极端主义情况，用事实和数据坚决驳斥美西方涉疆谎言谣言。

中国西藏文化保护与发展协会、中国藏学研究中心代表则全面介绍了西藏在非物质文化遗产保护、博物馆事业发展等方面取得的显著成就。

北京平澜公益基金会、北京手工艺术协会等还介绍了新冠肺炎疫情暴发以来在多国开展疫情防控培训和人道主义救援等工作的情况，呼吁国际社会切实维护和平，共同推进文明家园的建设。

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