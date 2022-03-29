图为段云飞医生（站立者右一）率国际团队进行手术的情景。圭亚那乔治敦公立医院医生 拉姆茹（Ramjoo）摄



人民网里约热内卢3月28日电 （记者吴杰）“我对段医生和手术团队表示衷心的感谢！”3月28日，圭亚那医学会主席纳文德拉纳特·兰巴兰对25日做完左半肝和肝门部胆管癌切除大手术的中国援圭亚那医疗队队长段云飞表达了感激和谢意，“段医生给乔治敦公立医院带来了肝胆外科的经验，与我们的医生合作得非常好，提升了处理肝胆疾病的效率和水平。希望这种合作持续深入，期待给我们更多培训。”

该手术是圭亚那乔治敦公立医院完成的首例高难度肝门部胆管癌根治术，表明圭亚那医院在肝胆疾病的治疗技术方面有了新的突破，对当地外科的发展具有里程碑式的意义。段云飞表示：“这离不开一期又一期中国援圭医疗队打下的基础，更表明中圭医疗合作29年来再结硕果。”

德维尔·埃尔维斯是59岁的男性患者，来自圭亚那第二大城市新阿姆斯特丹，多次检查被提示有肝门部胆管癌可能。经过中国医疗队多学科的讨论，在精心的术前准备后，段云飞队长带领当地医生所罗门·桑迪和伊格纳修斯，历时5个小时顺利完成手术，进行了胆囊、肝外胆管、左半肝、左尾状叶整块切除，肝门淋巴结清扫，右肝管成型，肝管空肠Roux-en-Y吻合。麻醉科古巴医生阿瓦洛斯主任全程“护驾”，良好地控制了手术过程中的患者中心静脉压。虽然手术难度巨大，但在外科的精准操作、联合平稳的麻醉下，手术失血很少，患者未需输血。不少当地医生前来观摩学习。

肝门部胆管癌手术复杂多样，难度高，是腹部外科最具有挑战性的手术之一，术前判断难、方案决策难、手术操作难、术后管理难。该手术的成功，可以整体促进乔治敦公立医院影像、麻醉、外科、护理、病理、肿瘤等学科的发展。所罗门·桑迪说：“身为一个圭亚那医生，能参与肝门部胆管癌大手术非常幸运。”

手术当晚，患者生命体征非常平稳，段云飞队长预计病人一周后可出院。患者对段医生说：“我以前从来没有开过刀，谢谢你的及时治疗，我都没有感受到疼痛，非常感谢” 。

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